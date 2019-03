L'invasion plastique menace les Galapagos et son écosystème unique au monde (en images)

A un millier de kilomètres des côtes d'Equateur, s'est engagée une guerre inégale, mais décisive pour la protection d'un éden qui a inspiré sa théorie de l'évolution à Charles Darwin, un éco-système inédit sur la planète.

Les déchets des grandes métropoles parviennent jusqu'aux îles, dégradés en micro-particules de plastique, une menace majeure pour les iguanes, les tortues, les poissons et les oiseaux qui n'existent nulle part ailleurs. Ce micro-plastique "en arrive à pénétrer l'organisme d'espèces dont nous nous alimentons ensuite", a expliqué en outre à l'AFP la biologiste Jennifer Suarez, experte en éco-systèmes marins du Parc national des Galapagos (PNG).

Les radiations solaires et la salinité des mers détériorent bouteilles, bouchons, emballages, filets de pêche, etc. D'abord dur comme une pierre, le plastique se désintègre, au contact des rochers et par la force de l'eau, en micro-particules qu'ingère la faune.

Chaque année, sous un soleil implacable, des "commandos" de nettoyage débarquent sur les plages et les zones rocheuses pour tenter de limiter les dégâts.

Un inventaire de bazar

Des ordures de plastique de toutes sortes se mêlent et s'accumulent face aux côtes, s'infiltrent jusque dans les fissures des couches de lave volcanique pétrifiée des Galapagos.

Gadgets sexuels, sandales, briquets, stylos, brosses à dents, bouées, mais aussi canettes en aluminium polluent les zones de repos des animaux, dont certains sont en danger d'extinction.

Dans des parties inhabitées, comme Punta Albemarle, à l'extrême nord de l'île Isabela où est parvenue l'AFP, les nettoyeurs ramassent des déchets issus d'ailleurs, parfois de l'autre côté de la planète.

L'archipel équatorien, qui compte environ 25.000 habitants, a restreint ces dernières années l'entrée du plastique sur son territoire et son usage. "Plus de 90% des résidus que nous collectons ne proviennent pas d'activités productives aux Galapagos, mais d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, et même une grande quantité de déchets sont de marques asiatiques", précise Jorge Carrion, directeur du PNG. Ces résidus viennent "probablement de flottes de pêche originaires d'Asie qui opèrent autour de la zone économique exclusive des Galapagos", ajoute-t-il, debout sur le quai du parc à Puerto Ayora, chef-lieu de l'île Santa Cruz.

Depuis 1996, des artisans pêcheurs nettoient aussi les îles les plus éloignées et depuis trois ans, les déchets collectés sont notés dans un registre. "Cela nous sert à identifier l'origine des ordures qui arrive sur les côtes non peuplées. Il a été répertorié que la plus grande quantité de marques sont péruviennes et chinoises", précise Jennifer Suarez. Bien qu'il n'existe encore aucune législation, l'idée est que ce recensement permette un jour de réclamer des compensations pour dégâts environnementaux. Au cours du premier trimestre de 2019, huit tonnes de déchets ont été ramassés, 24,23 tonnes pour toute l'année 2018 et 6,47 tonnes en 2017.

Des sacs pris pour des méduses

Les gardes font un autre inventaire, plus affligeant, des animaux affectés, tels les cormorans, qui édifient leur nids avec des couches-culottes, ou le cadavre d'un fou à pattes rouge enfoui dans des ordures.

Indignés, les nettoyeurs trouvent des sacs de plastique marqués de morsures de tortues marine, qui les confondent avec les méduses dont elles s'alimentent. "Nous jetons tant d'ordures à la mer et elles arrivent sur des côtes où il n'y a même pas de gens!", déplore Sharlyn Zuñiga, 24 ans, bénévole.

Cette étudiante de la région amazonienne de Pastaza a découvert aux Galapagos des plages vierges, au sable blanc jonché de déchets. "C'est très dur! Nous ne voyons jamais que la face la plus belle des Galapagos, en photos, en cartes postales", s'indigne-t-elle.

Bien que les vagues ne cessent de déverser des résidus, les nettoyeurs s'acharnent et défendent leur tâche, qui semble sans fin sur ces îles classés au Patrimoine naturel de l'humanité par l'Unesco.

En fin de mission, d'énormes sacs de déchets de plastique sont chargés à bord d'un bateau qui met le cap sur Puerto Ayora, d'où ils seront expédiés sur le continent pour y être incinérés. "Nous éliminons les ordures qui s'accumulent sur ces sites, évitant ainsi qu'elles continuent à se dégrader en micro-particules", ajoute la biologiste Jennifer Suarez. "Nous devons aller plus loin que le seul ramassage des résidus. Nous devons en appeler aux consciences à l'échelle mondiale afin d'arrêter de jeter des ordures en milieu marin", estime le directeur du PNG.