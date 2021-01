L'Italie a repoussé samedi l'ouverture de ses stations de ski au 18 janvier, les autorités régionales ayant demandé davantage de temps, estimant que les conditions n'étaient pas réunies pour une ouverture initialement prévue le 7.

"Il s'avère que les conditions ne sont pas réunies pour une ouverture des installations le 7 janvier", ont estimé les autorités régionales, citées dans le décret signé samedi par le ministre italien de la Santé, Roberto Speranza, repoussant la date d'ouverture des stations.

Le début de la vaccination en Italie dimanche dernier est intervenu après que le pays a reconfiné, juste avant Noël, pour éviter une explosion des contaminations pendant les fêtes et repousser la spectre d'une troisième vague, redoutée par les soignants.

Le pays, qui a enregistré samedi 9.166 nouveau cas et 364 morts, espère poursuivre en janvier la campagne de vaccination avec 470.000 injections prévues chaque semaine.

La France avait comme l'Italie envisagé une possible ouverture des remontées mécaniques dans les stations à partir du 7 janvier, mais le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a douché mercredi les espoirs du secteur, en indiquant qu'une ouverture à cette date était "peu probable" en raison du niveau de contamination toujours élevé.

