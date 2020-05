La Grèce espère pouvoir débuter sa saison touristique à partir du 1er juillet, a déclaré lundi le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis au premier jour du déconfinement progressif du pays.

"Dans le meilleur des scénarios, la Grèce va pouvoir commencer son activité touristique à partir du 1er juillet et nous travaillons afin d'atteindre cet objectif", a soutenu le Premier ministre grec dans une interview à la chaîne de télévision américaine CNN."Supposons que les gens fassent des tests avant de prendre l'avion et qu'ils soient suivis de près, alors l'expérience touristique ne pourrait être que très légèrement différente des précédentes années", a poursuivi le chef du gouvernement.

Actuellement, les voyageurs arrivant en Grèce doivent faire un test de dépistage à leur arrivée à l'aéroport et sont ensuite emmenés dans un hôtel en quarantaine jusqu'au résultat des tests. Même si le visiteur est testé négatif, il doit se mettre en auto-confinement pendant quatorze jours dans une résidence déclarée aux autorités grecques.

Avec 2.632 cas et 146 décès dus au nouveau coronavirus, la Grèce est moins touchée que ses partenaires européens par la pandémie, grâce sans doute à des mesures de confinement prises rapidement dans la propagation de la maladie.

"Ce que je retiens de cette crise c'est un sentiment de réussite collective" Kyriakos Mitsotakis

Mais la Grèce n'en sera pas moins lourdement impactée économiquement. Le Fonds monétaire international estime que son industrie du tourisme, moteur de l'économie grecque avec 12% du PIB, va encaisser des pertes énormes.

Le confinement général imposé depuis six semaines pour endiguer la pandémie va entraîner un recul du PIB de 10% en 2020, avant une reprise de 5,5% en 2021, selon le FMI.

D'après le plan de déconfinement du gouvernement, les restaurants et les cafés rouvriront le 1er juin tandis que les hôtels devraient pouvoir fonctionner normalement à partir de fin juin.

