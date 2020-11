Ouverte en juin 2019, la spectaculaire piste cyclable baptisée "Pédaler dans les arbres", située à Bosland (Limbourg), vient de remporter le Prix du Meilleur Projet d'architecture et d'infrastructure de l'année aux Dezeen Awards 2020.

"C'est le déjà le cinquième prix international pour cette expérience cycliste limbourgeoise. Une nouvelle reconnaissance qui confirme que nous continuons à mettre le Limbourg sur la carte mondiale en tant que destination cycliste innovante. Et que nous avons plus que jamais besoin de ce type de projet à effet de levier pour distinguer le Limbourg", a déclaré Igor Philtjens (Open Vld), député et président de Tourisme Limbourg. Une publicité importante pour la province, les lauréats touchant directement les millions de lecteurs de Dezeen.

. © Tourisme Limbourg

À l'origine, magazine d'architecture, de design d'intérieur et de design basé à Londres, Deezen possède également une succursale à New York et compte trois millions de lecteurs chaque mois. Ces prix remis annuellement récompensent le meilleur de l'architecture et du meilleur design à travers le monde.

Ce projet a été retenu par un jury composé de 75 personnalités du monde de l'architecture et du design, comme le Projet d'infrastructure de l'année.

. © Tourisme Limbourg

. © Tourisme Limbourg

Conçu par les studios belges BuroLandschap et De Gregorio & Partners, cette piste circulaire s'intègre dans du réseau cycliste de la province du Limbourg. Cette piste longue de 700 mètres, est surélevée à une hauteur de 10 mètres au-dessus du sol afin qu'ils puissent rouler parmi les cimes des arbres.

. © Tourisme Limbourg

. © Tourisme Limbourg

"Pédaler dans les arbres" a déjà remporté un "Iconic Award" allemand, un "International Design Award" aux États-Unis, un "World Landscape Award" en Australie et a été récompensé lors du concours de construction métallique belgo-luxembourgeois d'Infosteel. Cette attention mondiale porte ses fruits : plus de 460 000 personnes y ont déjà roulé depuis son ouverture en juin 2019.

Pratiquement "Pédaler dans les Arbres" à Bosland est situé à hauteur du point-noeud 272 du réseau de véloroutes dans le domaine de Pijnven, au coeur du Bosland. Les coordonnées GPS exactes de cette jonction cyclable sont 51.1616187, 5.3105925. Si vous venez en voiture, vous pouvez la garer au parking gratuit. Entrez Kiefhoekstraat 16 à Hechtel-Eksel comme adresse GPS.

