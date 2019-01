La piste de ski alpin d'Ovifat ouverte dès mercredi grâce aux canons à neige

Grâce à une dérogation accordée par le bourgmestre de Waimes, Daniel Stoffels, ces deux enneigeuses ont pu fonctionner dans la nuit de dimanche à lundi accélérant le processus de production de "neige en culture puisqu'il a fait -7° durant la nuit et qu'à ces températures, on peut produire quelque 100 m3 de neige par heure", assure le président du club.

Le permis d'exploiter interdit pourtant de faire fonctionner les canons à neige entre 22h et 6h du matin mais des tests ont démontré que les nuisances sonores étaient minimes à 500 m des pistes. Cette autorisation a ainsi permis d'ajouter une dizaine de centimètres d'une poudreuse plus compacte et plus dense que la neige déjà tombée dans les Fagnes.

L'air pulsé à forte puissance permet la cristallisation de l'eau utilisée par le processus, lequel crée ainsi une neige artificielle propulsée à 80 m sur la piste. Après la piste bleue, qui sera ouverte dès mercredi, les pistes verte et rouge feront à leur tour l'objet de toutes les attentions. Leur ouverture est attendue pour le week-end.

Des averses de neige sont programmées ces prochains jours encore sur les hauts reliefs.

Les pistes de ski de fond de Manderfeld, Herzebösch (Elsenborn), Loscheimergraben sont déjà accessibles.