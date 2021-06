Baptisée "la plus grande photo du monde de New York" par ceux qui l'ont prise, ce cliché panoramique haute résolution saisi depuis le sommet de l'Empire State Building, est à couper le souffle, tant par l'étendue de sa portée que par les détails offerts à la vue.

A l'occasion de son 90e anninversaire, l'Empire State Building, gratte-ceil iconique de New York a servi de point de départ à la prise de vue panoramique la plus précise et époustouflante dont la Grosse Pomme ait jamais fait l'objet.

Check out the image, it's truly incredible! ▶️ https://t.co/KyD9Oe8Ns3 — EarthCam (@EarthCam) May 1, 2021

Cette vue été créée par la société de technologie web EarthCam, dans un but promotionnel, à savoir vanter les mérites de la caméra GigapixelCam X80, une caméra de qualité professionnelle dont le prix avoisine les 25.000 dollars.

Cette extraordinaire photographie de New York d'une résolution de 120.000 mégapixels, a été obtenue grâce à l'assemblage complexe et précis de milliers d'images haute résolution. Il est ainsi possible d'explorer littéralement la mégalopole et de rentrer dans ses détails incroyables.

Elle permet aussi de rejoindre virtuellement les centres d'intérêts indiqués (musées, monuments, etc) en cliquant directement dessus. Véritable terrain de jeu pour voyeurs ou amateurs d'indices, cette image n'a pas fini de révéler ses détails. Certains internautes y voient aussi l'occasion d'y jouer à "Où est Charlie", tandis que d'autres s'enorgueillissent d'avoir débusqué dans cette image de Grosse Pomme, un homme en tenue d'Adam.

Il n'en reste pas moins que profiter d'une vue aussi riche offre aux yeux curieux un support où se perdre à l'infini. Ou en tout cas des heures entières.

A l'occasion de son 90e anninversaire, l'Empire State Building, gratte-ceil iconique de New York a servi de point de départ à la prise de vue panoramique la plus précise et époustouflante dont la Grosse Pomme ait jamais fait l'objet. Cette vue été créée par la société de technologie web EarthCam, dans un but promotionnel, à savoir vanter les mérites de la caméra GigapixelCam X80, une caméra de qualité professionnelle dont le prix avoisine les 25.000 dollars. Cette extraordinaire photographie de New York d'une résolution de 120.000 mégapixels, a été obtenue grâce à l'assemblage complexe et précis de milliers d'images haute résolution. Il est ainsi possible d'explorer littéralement la mégalopole et de rentrer dans ses détails incroyables. Elle permet aussi de rejoindre virtuellement les centres d'intérêts indiqués (musées, monuments, etc) en cliquant directement dessus. Véritable terrain de jeu pour voyeurs ou amateurs d'indices, cette image n'a pas fini de révéler ses détails. Certains internautes y voient aussi l'occasion d'y jouer à "Où est Charlie", tandis que d'autres s'enorgueillissent d'avoir débusqué dans cette image de Grosse Pomme, un homme en tenue d'Adam. Il n'en reste pas moins que profiter d'une vue aussi riche offre aux yeux curieux un support où se perdre à l'infini. Ou en tout cas des heures entières.