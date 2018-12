La région de Lublin en Pologne : randonnées pédestres et descentes en kayak parmi les chevaux sauvages

La région de Lublin est relativement vaste puisqu'elle couvre à peu de choses près la superficie de la Belgique. Elle est traversée par de grandes rivières et parsemées de champs immenses, de forêts bariolées et de collines ondulantes. Une destination idéale pour le voyageur actif.

Situation : dans le sud-est de la Pologne Nom polonais : Lubelskie Capitale : Lublin Superficie : 25.155 km2, à peine moins que la Belgique

À pied

Vous aimez marcher ? Un réseau d'itinéraires pédestres balisés de 3.200 km traverse les plus beaux sites de Lublin. Les vallées de la Boug et de la Vistule sont très prisées par les marcheurs. Il en va de même du parc national de Roztocze, une zone naturelle riche en coteaux, vallées profondes, cascades et qui compte environ 18 millions d'arbres.

Vous pourrez aussi faire de belles promenades dans les forêts de Janòw et dans la Puszcza Solska, un vaste massif forestier qui est le repaire des oiseaux migrateurs. Les adeptes de la marche nordique se rendront dans la région de Pulawy, au nord-est de la ville de Lublin où un réseau de 160 kilomètres a été spécialement aménagé à leur intention.

À vélo

La Green Velo, cette longue piste cyclable de 2.000 km qui traverse la Pologne du nord au sud, passe également par la région de Lublin sur une distance de plus de 400 kilomètres.

En pédalant, vous passerez devant des églises catholiques et orthodoxes monumentales ou encore les monastères de Kostomloty, Koden et Jableczna. Dans certains villages, on trouve une église catholique d'un côté de la rue et une église orthodoxe ou une synagogue de l'autre. Ce multiculturalisme est typique de cette région située à la frontière avec la Biélorussie et l'Ukraine. Dans les villes de Chelm et de Wlodawa, des influences juives sont encore clairement visibles.

Vous traverserez également le parc national de Roztocze, des petites villes comme Zwierzyniec fondée au 17e siècle par la famille éponyme ou Szczebrzeszyn dont l'histoire remonte aux alentours de 1352. Vous croiserez également sur votre route les magnifiques étangs Echo, ainsi que la rivière Tanew et ses petites cascades.

En plus de la Green Velo, la région de Lublin abrite la Centralny Szlak Rowerowy, une piste cyclable longue de 269 kilomètres. Vous pédalerez dans le parc national de Roztocze et la ville de Zwierzyniec où vous aurez l'occasion d'admirer un élevage de Konik, une race de cheval rustique d'origine polonaise proche de son ancêtre sauvage le Tarpan.

Équitation

Une transition toute trouvée avec un sport typiquement polonais. À la campagne, presque chaque ferme possède des chevaux. De plus, les manèges et les haras ne manquent pas. Les amateurs d'équitation trouveront donc leur bonheur en Pologne et dans la région de Lublin en particulier, où la randonnée équestre Poleski Szlak Konny sillonne le magnifique parc national de Poleski.

Poleski est un vaste site qui regorge de tourbières, landes, marais, lacs, forêts en tout genre, sans oublier de nombreuses variétés de mousses et espèces végétales qui remontent à la dernière période glaciaire. Vous croiserez peut-être des élans, castors, loutres, martres, chiens viverrins, loups, la rare tortue des marais et de nombreuses espèces d'oiseaux, dont des spécimens exceptionnels comme le tétras-lyre, la fauvette des marais et la grande aigrette. Des miradors en bois vous accueilleront pour observer confortablement cette faune.

Sur l'eau à la frontière orientale de l'Union européenne

Le kayak est un sport qui rencontre un succès grandissant en Pologne ces dernières années. Il permet d'admirer le paysage d'un point de vue complètement différent sur l'eau. La région de Lublin vous offre le choix parmi plusieurs descentes sur le Wieprz, la Bystrzyca et la Boug.

Ne vous aventurez pas en solo sur la Boug située à la frontière avec le Biélorussie. La compagnie de location de kayaks est en effet tenue d'informer au préalable les gardes-frontières biélorusses pour vous éviter des ennuis. Vous découvrirez de belles plages et de hautes rives fréquentées par des hirondelle de rivage. N'hésitez pas à mettre pied à terre sur l'un des pontons indiqués pour piqueniquer ou prendre un bol d'air en pleine nature.

Sports d'hiver à l'est

L'est de la Pologne ne possède pas de grandes stations de ski comme la France ou l'Autriche. Vous pourrez néanmoins profiter des plaisirs de la glisse à ski ou snowboard sur les collines les plus pentues de Lublin. La poudreuse des villages de Kazimierz Dolny, Rablow ou Batorz ravira les débutants, les familles avec enfants ainsi que les sportifs expérimentés. Vous y trouverez de quoi passer des vacances réussies : moniteurs de ski, location de matériel, auberges et restaurants en bois pour un verre ou un plat réconfortant.

La région de Lublin est idéale pour combiner sports d'hiver et visites culturelles. Les villes de Zamosc ou de Chelm et leurs nombreuses églises ou encore la capitale Lublin valent certainement le détour. Lublin a été relativement épargnée par la Seconde Guerre mondiale. Forte de pas moins de douze universités, elle possède un centre historique pratiquement intact et récemment rénové.