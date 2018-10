La Slovénie, destination qui combine sports d'hiver et citytrip

Une First Lady américaine et un des meilleurs portiers du monde. Ces derniers temps, quand on parle de la Slovénie dans l'actualité, il y a de fortes chances que Melania Trump ou Jan Oblak y soient pour quelque chose. La première a mis en branle une machine de merchandising et attire des hordes de touristes, le second fait rêver les Slovènes dans le domaine du football avec ses prestations à l'Atlético de Madrid.

Si Tina Maze et Primo, Roglic sont moins connus dans le reste du monde, ils n'en sont pas moins aimés par la population locale. Et ce n'est pas le fruit du hasard: ces ex-champions respectivement de ski alpin et de saut à ski sont les réclames publicitaires de la Slovénie en tant que pays des sports d'hiver. Le fait que Primo, Roglic ait depuis échangé ses skis contre un vélo de course ne nuit pas à la réputation de son pays.

La Slovénie possède 49 domaines skiables, soit un total de 272 kilomètres de pistes. "Vous pourriez qualifier nos resorts de petits, mais nous préférons les appeler "boutique", déclare Petra, notre guide, en faisant un clin d'oeil. Elle veut dire par-là que les fans de sports d'hiver purs et durs resteront probablement sur leur faim, mais que les familles seront comblées à tous les égards. Et ce, pour un prix de maximum 35 euros par jour. La station la plus populaire est celle de Krvavec, car elle ne se situe qu'à 22 kilomètres de l'aéroport de la capitale Ljubljana. Ce domaine comporte 30 kilomètres de pistes, à une altitude jusqu'à 1.971 mètres.

Pour skier dans le plus grand resort du pays, vous devez prendre la direction du nord-est. Pohorje se situe près de la ville de Maribor et s'étend sur plus de 41 kilomètres de pistes. Vous y skiez ou faites du snowboard avec vue sur les deux plus grandes villes du pays, à une altitude jusqu'à 1.327 mètres. Un troisième resort populaire est celui de Kranjska Gora, qui se situe à la frontière avec l'Italie et l'Autriche. Les pistes couvrent ici une distance de 20 kilomètres et montent jusqu'à 1.295 mètres d'altitude. Les hôtels très proches et l'excellent rapport qualité-prix font de ce domaine le plus représentatif du caractère familial de la Slovénie.

La région est aussi connue pour Planica, la grand-messe du saut et du vol à ski. Dans cette vallée, plusieurs records du monde ont déjà été établis et la manche de la coupe du monde annuelle qui y est organisée attire à chaque fois les fans en masse. Sueurs froides garanties pour le visiteur moyen rien qu'au pied de la rampe de lancement! Heureusement, le site possède aussi un musée, où un simulateur vous fait voler dans les airs en toute sécurité.

Une fois que vous aurez assouvi votre faim d'activités sportives, quittez Kranjska Gora pour faire un city-trip à Ljubljana. En chemin, faites halte à Bled. Cette petite ville est surtout connue pour son magnifique lac. En hiver, il gèle très profondément si bien que l'on peut y patiner, tandis que les sources d'eau chaude permettent d'y piquer une tête estivale. Son château sur la falaise - où vous pouvez manger tout en jouissant d'une vue impressionnante dans le réputé restaurant Jezer¨ek - mérite aussi qu'on s'y arrête, de même que l'église sur la petite île. C'est l'une des attractions les plus populaires du pays, qui vaut bien un bain de foule touristique.