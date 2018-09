La Space Needle, une tour qui vaut le détour

La Space Needle de Seattle fait partie de ces oeuvres qui, comme la tour Eiffel ou l'Atomium, ont été bâties dans le cadre d'une exposition universelle - ici, c'était en 1962 - avant de devenir les symboles de toute une ville. Bonne nouvelle pour ceux qui passeront par là prochainement : cette " aiguille de l'espace " vient d'être rénovée de la tête aux pieds.

Désormais, SkyCity, le restaurant circulaire qui trône sur son sommet, bénéficie non seulement de murs extérieurs en verre mais également d'un sol et même de tables fabriqués dans ce matériau. Pour la balade digestive, direction la terrasse panoramique, elle aussi repensée et recouverte de panneaux transparents qui offrent une vue incroyable sur le mont Rainier et ses neiges éternelles, la jolie baie Elliott ou encore le Seattle Center abritant (notamment) le Museum of Pop Culture dessiné par le célèbre architecte Frank Gehry.