La Suisse mise sur le tourisme durable pour faire revenir les voyageurs après le choc de la pandémie, a annoncé vendredi l'organisme de promotion du touristique qui a dévoilé une campagne mettant en valeur les atouts du pays alpin.

Avec ses sentiers de randonnée, panoramas de montagnes, son réseau de transports en commun dense qui permet de visiter quasiment chaque recoin du pays, la Suisse est une "championne cachée" de la durabilité, a fait valoir Martin Nydegger, le directeur général de Suisse Tourisme, lors d'une conférence de presse.

Mais pour mettre en valeur ces atouts, cet organisme mandaté par le gouvernement pour promouvoir la Suisse en tant que destination touristique entend lancer une campagne de communication pour tenter de relancer la demande dans ce secteur secoué par la crise sanitaire.

Suisse Tourisme compte notamment lancer un label de durabilité auquel tous les acteurs de la branche touristique, qu'il s'agisse des remontées mécaniques, restaurants, attractions ou prestataires d'hébergement, seront invités à s'inscrire.

Appelé "Swistainable", une contraction de "Swiss" (Suisse) et "Sustainable" (durable), ce label classera les établissements en trois catégories en fonction de leur degré de durabilité.

"Si nous avons appris quelque chose au cours de cette terrible année 2020, c'est que nous devons mettre en avant nos atouts avec une conviction encore plus forte. Et le tourisme durable est indéniablement l'un d'entre eux", a affirmé le patron de Suisse Tourisme, cité dans le communiqué détaillant cette campagne.

En 2020, les nuitées hôtelières en Suisse ont dégringolé de 40% par rapport à l'année précédente, la baisse se chiffrant à 66% pour les nuitées réalisées auprès de la clientèle étrangère.

Durant l'été, les nuitées réalisées auprès de la clientèle suisse, qui a pris ses vacances dans le pays, a aidé à limiter la casse sans toutefois compenser le manque à gagner: elles ont augmenté de 24% durant la saison estivale, qui s'étale de juillet à octobre.

