La Svanétie, région la plus isolée de Géorgie, nouvel eldorado du ski ?

Composée de plusieurs petits villages situés sur les glaciers, les gorges boisées et les vallées alpines des montagnes du Caucase, la Svanétie est la région habitée située à l'altitude la plus élevée en Europe. La saison de ski y dure près de six à sept mois par an. "C'est tout simplement un paradis à mes yeux. En plus, c'est assez bon marché ici. Bien, bien moins cher qu'en Europe", explique Igor Lipovoï, un skieur venu d'Ukraine.

Grâce à ses paysages montagneux et ses villages médiévaux datant du XIIe siècle, la Svanétie est inscrite depuis 1996 à la liste du patrimoine mondial de l'Unesco. La région était si isolée que des trésors culturels et religieux étaient amenés ici pour les protéger lors des nombreuses invasions qu'a endurée la Géorgie au fil des siècles. Certains de ces trésors, tel qu'une Bible en cuir datant de 897, sont conservés dans les musées locaux.

La Géorgie, petit pays du Caucase bordé par la mer Noire, est une destination touristique qui gagne en popularité chaque année. Avec une candidature pour les jeux Olympiques d'hiver de 2030 en tête, les autorités ont multiplié les efforts pour transformer la Svanétie en station de ski de classe mondiale, investissant depuis 2004 des dizaines de millions de dollars pour développer les infrastructures dans la région. "L'intérêt international pour les stations de ski géorgiennes augmente significativement d'année en année", assure Magda Sanikidzé, une porte-parole de la société géorgienne de développement des stations de montagne.