La Varmie-Mazurie : des milliers de lacs et de briques rouges

La capitale de cette région administrative (voïvodie) est Olsztyn. Surnom : Pays des mille lacs Points d'intérêt : une nature ponctuée de nombreux lacs, forêts et collines, des sites historiques dont des églises baroques, des châteaux teutoniques, des palais gothiques et des vestiges des deux guerres mondiales.

La voïvodie de Varmie-Mazurie est surnommée le "Pays des mille lacs". Et c'est un euphémisme puisque la région compte en réalité trois mille lacs environ. Vous y découvrirez également des champs vallonnés, des forêts ancestrales, des collines et des rivières sinueuses qui émaillent un paysage hospitalier. Cette nature luxuriante ravira les amateurs de marche, vélo, voile, surf, kayak et d'équitation, pour ne nommer que quelques-unes des activités proposées.

Cerise sur le gâteau : vous pourrez combiner vacances actives et découvertes architecturales. Autrefois, la Varmie-Mazurie appartenait à la Prusse-Orientale et les seigneurs de l'ordre allemand ont marqué non seulement son histoire, mais aussi son architecture. Le château de Lidzbark Warminski, le monastère de Swieta Lipka et la cathédrale d'Olsztyn sont de magnifiques exemples de ces édifices caractéristiques érigés en briques rouges.

À vélo

La région de Varmie-Mazurie est une destination de choix pour des vacances en deux-roues. Des prairies vallonnées aux forêts et sentiers qui longent les lacs en passant par les avenues bordées de chênes vénérables, vous traverserez à vélo un paysage très varié. Les jumelles ne seront pas un luxe car vous avez de fortes chances de croiser des cigognes, aigles, cormorans, bisons, renards et cerfs.

La Varmie-Mazurie abrite près de 400 km de la Green Velo, cette longue piste cyclable qui traverse la Pologne. L'itinéraire est clairement indiqué par des panneaux de signalisation et jalonné d'aires de pique-nique ou d'endroits pour passer la nuit. En empruntant des circuits en forme de boucle, vous pourrez adapter votre parcours en fonction de vos souhaits et centres d'intérêt.

En Varmie-Mazurie, la Green Velo se subdivise en trois parcours. Le premier, long de 93 km, va d'Elblag à Braniewo. Vous devrez gravir quelques côtes, mais le vélo électrique vous facilitera la tâche. Vous profiterez d'une vue imprenable sur l'embouchure de la rivière Wisla, ainsi que sur de nombreux canaux et ruisseaux. Ne manquez pas Frombork où l'astronome de renommée mondiale Nicolas Copernic (1473-1543) a vécu et travaillé une grande partie de sa vie. Au Musée Copernic, vous pourrez découvrir son observatoire, son planétarium, son espace de travail et ses instruments.

Le deuxième tronçon (147 km) longe la frontière avec Kaliningrad en Russie, de Pieniezno à Sepopol. Vous traverserez d'anciennes tourbières ainsi que la belle vallée de la rivière Lyna. L'un des points forts de ce parcours est le village de Zywkowo où une septantaine de cigognes débarquent chaque année pour nicher sur les toits des fermes ou dans les arbres. Le musée du gaz à Gorowo Ilaweckie mérite aussi un détour puisqu'il présente la technique presque disparue qui consiste à extraire le gaz du charbon.

La dernière étape est la plus longue et couvre 153 km à travers les lacs les plus étendus et les plus visités. Vous pédalerez d'abord entre les champs de tourbe, mais progressivement, le paysage deviendra plus vallonné et vous demandera un peu plus d'efforts. Une escale à Goldap où vous pourrez vous faire dorloter dans un spa sera dès lors la bienvenue.

Sur l'eau

Surf, kayak, plongée, voile, natation, kitesurf... Les lacs de Mazurie vous garantissent une liste sans fin de plaisirs aquatiques. L'itinéraire de 130 km qui porte le nom barbare de ?eglarski Szlak Wielkich Jezior Mazurskich et traverse les deux plus grands lacs, Sniardwy et Mamry, dans lesquels s'insèrent des canaux et rivières, est vivement recommandé. Tout en naviguant, vous découvrirez les villes touristiques de la région : W?gorzewo, Gi?ycko, Miko?ajki, Pisz, Ryn et Ruciane-Nida.

Les kayakistes ont le choix entre plusieurs itinéraires : 95 km sur la Krutynia, 196 km sur la Lyna, 211 km sur la Drw?ca et 99 km sur la Wel.

À pied

Du sentier court et facile au plus long et laborieux, les randonneurs de tous types et niveaux trouveront chaussure à leur pied en Varmie-Mazurie. La plupart de ces itinéraires se prêtent aussi à la course ou la marche nordique. Les athlètes expérimentés pourront tester leur endurance en participant à l'un des nombreux triathlons organisés dans la région.

À cheval

L'élevage des chevaux est une tradition ancestrale en Pologne. Les chevaux polonais sont réputés au-delà des frontières du pays. La campagne est parsemée d'écuries et de haras. Le paysage de la Varmie-Mazurie est parfait pour une promenade à cheval. Des itinéraires y sont tracés pour les cavaliers de tous niveaux, y compris les débutants. Si le coeur vous en dit, vous pourrez également opter pour une excursion de plusieurs jours.

Tournois de chevaliers

L'histoire de la Varmie-Mazurie est riche en contrastes : les époques de paix et de prospérité alternent avec des périodes de mésentente entre les Prussiens et les chevaliers teutoniques. En 1410, Grunwald a été le théâtre d'une des batailles les plus sanglantes et les plus violentes de tout le Moyen Âge. Les armées polonaises et lituaniennes ont massacré les chevaliers de l'ordre teutonique. Chaque année, cette bataille fait l'objet d'une reconstitution avec pas moins de 1.500 chevaliers à pied et à cheval. Un spectacle de renommée internationale à ne manquer sous aucun prétexte. L'été, vous pouvez aussi assister en différents lieux à des tournois de chevalerie grandioses.

En hiver

Le climat particulier de cette région ne laisse planer aucun doute sur l'enneigement en hiver. Il arrive même que les lacs gèlent. Chaussez donc vos skis et rendez-vous sur les pistes à Go?dap, Okr?g?e, Kurz?tnik, Kurz?tnik, Miko?ajki, Ru? ou Olsztyn. D'autres belles pistes de ski de fond vous tendent les bras à Wiartel, ??kuk, Go?dap, Góra, Elbl?g et Olsztyn, ainsi que sur la colline Dylewska Góra. Avec un peu de chance, vous pourrez aussi patiner sur l'un des 3.000 lacs. La voile et la pêche sur glace font également partie des possibilités.

Et quoi de plus amusant qu'une promenade en traîneau tiré par des chevaux ou des chiens ? Pour clôturer une journée active en plein air et dans le froid, rien de tel que de siroter un chocolat chaud ou un thé fumant agrémenté d'une cuillerée de confiture de cerises et d'un trait de liqueur autour d'un feu de camp crépitant.

Traduction : virginie·dupont·sprl