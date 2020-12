Initialement prévue pour ce week-end, l'expérience féérique et lumineuse au château de la Hulpe n'ouvrira ses portes qu'en février 2021. Les 20.000 personnes qui ont déjà acheté un ticket pourront reprogrammer leur visite.

L'évènement devait normalement prendre place entre le 4 décembre et le 3 janvier au parc du Château de la Hulpe. Lanterna Magica est une promenade sensorielle et lumineuse au coeur du parc du Château de la Hulpe. Un parcours pour petits et grands jalonné d'oeuvres lumineuses réalisées par des artistes venus de tous horizons. Mais ceux qui souhaitaient se lancer dans cette promenade magique qui invite à la découverte et à la contemplation devront encore patienter encore un peu.

En raison des restrictions sanitaires imposées au secteur culturel et pour préserver la santé des visiteurs, MB Créations est contraint de reporter une nouvelle fois l'évènement Lanterna Magica.

Ainsi, et sous réserve d'un assouplissement des mesures sanitaires actuellement en vigueur, Lanterna Magica ouvrira ses portes au public du 5 février au 14 mars 2021. Les billets achetés restent valables pour les nouvelles dates sans aucune autre formalité. Chaque détenteur de tickets sera personnellement contacté par e-mail afin de reprogrammer leur visite selon les organisateurs.

