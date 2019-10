Les Sources de Caudalie, premier spa de vinothérapie installé au milieu des vignes de Smith Haut Lafitte, fête ses 20 ans cette année. L'occasion pour la cofondatrice de la marque de cosmétiques à base de raisins de nous donner ses cinq adresses fétiches au coeur de la Gironde.

C'est ce qui s'appelle maîtriser l'art de l'économie circulaire, et pourtant, à l'époque, on n'associait pas encore le luxe au recyclage de déchets. Cela fait vingt ans qu'aux Sources de Caudalie, spa niché en plein coeur du vignoble bordelais de Smith Haut Lafitte, on donne une seconde vie à des pépins de raisins concassés récupérés à la distillerie. "Quand j'ai appelé cela "vinothérapie", c'était presque par défi, se souvient Mathilde Thomas, cofondatrice de la marque de cosmétiques à base des dérivés de la vigne. Mes parents, qui avaient racheté le domaine, voulaient y ouvrir un hôtel. Le spa nous paraissait alors parfaitement complémentaire".

