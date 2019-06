Le Cap Ferret, village très couru et hors du temps

Antoine Moreno Journaliste

Le Cap Ferret, ses cabanons, ses huîtres... et ses people. L'endroit a beau être une destination de plus en plus courue, le temps semble s'être arrêté dans cet ensemble de villages iodés qui cultivent la discrétion, les balades à vélo et le casual chic. Un morceau d'éden à savourer de préférence hors saison.

Le Cap Ferret a réussi à conserver son ambiance décontractée, notamment grâce au magnifique bassin qui le borde. © Renaud Callebaut