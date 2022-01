Les autorités communales de Binche et les responsables de l'Association de la Défense du Folklore (ADF) ont décidé lundi d'annuler le carnaval de Binche 2022 en raison de la crise sanitaire.

"Le Codeco a tué le carnaval de Binche", a indiqué lundi Laurent Devin, bourgmestre de Binche. "Les mesures prises dans le cadre du dernier Codeco rendent impossible l'organisation du carnaval en 2022. Nous devons prendre acte des décisions et en subir les conséquences, comme dans d'autres secteurs."

Des primes d'aide seront prévues pour métiers qui sont impactés par l'annulation du carnaval. "Je rencontrerai mes collègues de la région du Centre mardi car nous souhaitons avoir une attitude cohérente", a encore précisé le bourgmestre de Binche. "Nous discuterons dès mardi sur la tenue des autres carnavals dans la région."

Carnaval de Binche 2020. © Belga

Omicron a mis à mal tous les projets

Les instances binchoises, en accord avec l'ADF et les acteurs du carnaval, avaient d'abord fixé la date du 17 janvier pour communiquer sur la tenue ou non de l'événement. La décision a finalement été postposée au 24 janvier, pour permettre aux responsables binchois d'analyser la situation à la lueur des mesures prises par le récent Codeco.

"Pas un mot pour nous lors du dernier Codeco alors que l'on autorise une manifestation avec plus de 50.000 personnes", a regretté Didier Rombaux, président de l'ADF binchoise.

"Nous avions accepté l'annulation de nos répétitions de batteries. Nous avions prévu un nouveau calendrier de répétitions et soumonces. La survenance du variant Omicron a mis à mal tous les projets. Nous nous réservons le droit d'organiser un événement, dès que la situation le permettra, en y associant tous les intervenants du carnaval. La date n'est pas précisée. Il n'est pas question de couper le fil. Il faut renforcer les liens qui nous unissent."

Le carnaval de Binche 2021 avait déjà été annulé en raison de la crise sanitaire.

Carnaval de Binche 2020. © Belga

"Le Codeco a tué le carnaval de Binche", a indiqué lundi Laurent Devin, bourgmestre de Binche. "Les mesures prises dans le cadre du dernier Codeco rendent impossible l'organisation du carnaval en 2022. Nous devons prendre acte des décisions et en subir les conséquences, comme dans d'autres secteurs." Des primes d'aide seront prévues pour métiers qui sont impactés par l'annulation du carnaval. "Je rencontrerai mes collègues de la région du Centre mardi car nous souhaitons avoir une attitude cohérente", a encore précisé le bourgmestre de Binche. "Nous discuterons dès mardi sur la tenue des autres carnavals dans la région." Les instances binchoises, en accord avec l'ADF et les acteurs du carnaval, avaient d'abord fixé la date du 17 janvier pour communiquer sur la tenue ou non de l'événement. La décision a finalement été postposée au 24 janvier, pour permettre aux responsables binchois d'analyser la situation à la lueur des mesures prises par le récent Codeco. "Pas un mot pour nous lors du dernier Codeco alors que l'on autorise une manifestation avec plus de 50.000 personnes", a regretté Didier Rombaux, président de l'ADF binchoise. "Nous avions accepté l'annulation de nos répétitions de batteries. Nous avions prévu un nouveau calendrier de répétitions et soumonces. La survenance du variant Omicron a mis à mal tous les projets. Nous nous réservons le droit d'organiser un événement, dès que la situation le permettra, en y associant tous les intervenants du carnaval. La date n'est pas précisée. Il n'est pas question de couper le fil. Il faut renforcer les liens qui nous unissent."Le carnaval de Binche 2021 avait déjà été annulé en raison de la crise sanitaire.