L'Île-du-Prince-Édouard est petite selon les normes canadiennes, mais suffisamment grande pour accueillir une nouveau parcours de 700 kilomètres de long. Le Chemin de l'île se découpe en 32 sections adaptée à tous les types de randonneurs et même les cyclistes. Dans cette havre de paix et loin du chaos, découvrez la plus petite province du Canada.

L'Île-du-Prince-Édouard est située dans le sud-est du Canada, dans le golfe du Saint-Laurent. L'île fait partie, avec le Nouveau-Brunswick, le Labrador, Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse, des provinces atlantiques. Le paysage n'est pas montagneux comme dans l'ouest du Canada, mais plutôt vallonné, ce qui en fait une excellente région pour tous les types de randonneurs. L'Island Walk longue de 700 kms vient d'être ouverte et parcours toute l'île.

© Getty

Ce trek longe certaines des plus belles plages de sable d'Amérique du Nord, des côtes de roches rouges, des villages de pêcheurs pittoresques comme Tyne Valley, Victoria-by-the-Sea et Montague.

Mais passe aussi par les chatoyants paysages à l'intérieur et fait de praires vallonnées, de forêts, et de marais que l'on peut traverser grâce à des passerelles en bois.

© Getty

Le chemin de l'île passe aussi par le parc national du Prince-Édouard, devant de nombreux phares (l'île en compte 63) et dans les deux plus grandes villes de l'île: Charlottetown et Summerside.

Découvrez

La marche de l'île est divisée en 32 sections de 20 à 30 kilomètres par jour. Vous passez la nuit dans des hôtels et des chambres d'hôtes.

© Getty

Ils peuvent organiser le transport de vos bagages d'un logement à l'autre. Ils peuvent également préparer des déjeuners que vous pourrez emporter avec vous. Vous pouvez également faire le parcours en vélo. La meilleure période pour le commencer est entre mai et octobre.

© Getty

Le site du chemin de l'île décrit en français chaque section de la randonnée et vous donne des conseils sur les endroits à visiter ou ceux où il est possible de se sustenter en cours de route. Il permet aussi de savoir les dernières nouvelles et fournit de nombreuses autres informations intéressantes sur l'île et la randonnée.

© Getty

À propos de l'Île-du-Prince-Édouard

L'Île-du-Prince-Édouard se trouve à la même altitude que le sud de la France, a une superficie de 5620 kilomètres carrés, compte environ 156 000 habitants et a une largeur de 3 à 6 kilomètres.

© Getty

Son climat est tempéré et maritime, avec environ 890 mm de pluie et 290 mm de neige par an. Les températures moyennes se situent entre -7 degrés en janvier et 19 degrés en juillet.

© Getty

L'île porte le nom du prince britannique Edward, le père de la reine Victoria. Vous connaissez peut-être aussi l'île grâce à Anne... la maison aux pignons verts, le célèbre livre de l'écrivain Maude Montgommery, qui est née sur l'Île-du-Prince-Édouard.

© Getty

© Getty

© Getty

L'Île-du-Prince-Édouard est située dans le sud-est du Canada, dans le golfe du Saint-Laurent. L'île fait partie, avec le Nouveau-Brunswick, le Labrador, Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse, des provinces atlantiques. Le paysage n'est pas montagneux comme dans l'ouest du Canada, mais plutôt vallonné, ce qui en fait une excellente région pour tous les types de randonneurs. L'Island Walk longue de 700 kms vient d'être ouverte et parcours toute l'île.Ce trek longe certaines des plus belles plages de sable d'Amérique du Nord, des côtes de roches rouges, des villages de pêcheurs pittoresques comme Tyne Valley, Victoria-by-the-Sea et Montague. Mais passe aussi par les chatoyants paysages à l'intérieur et fait de praires vallonnées, de forêts, et de marais que l'on peut traverser grâce à des passerelles en bois. Le chemin de l'île passe aussi par le parc national du Prince-Édouard, devant de nombreux phares (l'île en compte 63) et dans les deux plus grandes villes de l'île: Charlottetown et Summerside.La marche de l'île est divisée en 32 sections de 20 à 30 kilomètres par jour. Vous passez la nuit dans des hôtels et des chambres d'hôtes. Ils peuvent organiser le transport de vos bagages d'un logement à l'autre. Ils peuvent également préparer des déjeuners que vous pourrez emporter avec vous. Vous pouvez également faire le parcours en vélo. La meilleure période pour le commencer est entre mai et octobre. Le site du chemin de l'île décrit en français chaque section de la randonnée et vous donne des conseils sur les endroits à visiter ou ceux où il est possible de se sustenter en cours de route. Il permet aussi de savoir les dernières nouvelles et fournit de nombreuses autres informations intéressantes sur l'île et la randonnée.L'Île-du-Prince-Édouard se trouve à la même altitude que le sud de la France, a une superficie de 5620 kilomètres carrés, compte environ 156 000 habitants et a une largeur de 3 à 6 kilomètres. Son climat est tempéré et maritime, avec environ 890 mm de pluie et 290 mm de neige par an. Les températures moyennes se situent entre -7 degrés en janvier et 19 degrés en juillet.L'île porte le nom du prince britannique Edward, le père de la reine Victoria. Vous connaissez peut-être aussi l'île grâce à Anne... la maison aux pignons verts, le célèbre livre de l'écrivain Maude Montgommery, qui est née sur l'Île-du-Prince-Édouard.