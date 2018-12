Le classement des 50 villes européennes les plus agréables pour faire du shopping

La firme britannique My Vouchercodes a classé 50 villes européennes en fonction de six facteurs : les possibilités de shopping, le prix d'une nuit d'hôtel, le coût d'un repas et d'un repas rapide, leur "Instagrammabilité" et le prix d'un trajet en taxi. Des villes comme Paris, Milan et Londres, traditionnellement connues sous le nom de centres commerciaux, ne sont pas particulièrement bien notées. Les villes d'Europe de l'Est, en revanche, semblent être de véritables paradis commerciaux.