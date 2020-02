Le Club Med se concentre de plus en plus sur le segment haut de gamme. Neuf resorts sur dix dans le monde sont des destinations de luxe.

Sur les 60 000 Belges qui ont réservé un voyage au Club Med en 2019, environ 75 % ont opté pour un Village de luxe. C'est 8 % de plus qu'en 2017. Cela se reflète dans les chiffres de l'entreprise, qui voit ses bénéfices augmenter pour la troisième année consécutive.

Le Club Med navigue sur le secteur haut gamme. En 2004, seul un quart des villages de vacances étaient premium, aujourd'hui, c'est près de 90 %. Cette approche est appréciée par ses clients. Chez eux, 75 % ont réservé des vacances de luxe par l'intermédiaire du Club Med, tandis qu'à l'étranger, ce chiffre atteint 91 %. Cependant, le Club Med souhaite également maintenir son offre de villages de vacances accessibles. "C'est là que nous recrutons nos futurs clients", explique Xavier Mufraggi, directeur général pour l'Europe et l'Afrique.

Conscience de l'environnement

Les resorts européens du Club Med sont également à l'étude, en particulier pour les voyageurs soucieux de l'environnement qui aiment voyager en train. Les Français restent les principaux clients du Club Med (26 %), suivis des Américains et des Belges (6 %). L'entreprise vise toutefois à poursuivre son internationalisation.

Le Club Med a été fondé en 1950 par le Français Gilbert Trigano et Gérard Blitz, le fils d'un diamantaire anversois. Ils voulaient créer des villages de vacances accessibles à tous. C'est ainsi qu'est né le Club Méditerranée, qui, à l'origine, était principalement composé de stations balnéaires du pourtour méditerranéen. Le Club Med compte désormais des villages de vacances sur les cinq continents.

