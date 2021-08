Le coeur aztèque de Mexico bat encore (en images)

La puissance rythmique du "huéhuetl" et le son profond de "l'atecocolli", un escargot de mer utilisé comme trompette, séduisent particulièrement les jeunes en quête d'énergie et d'identité. "Si je danse, je rayonne, je me sens en symbiose avec l'univers", confie María Cervantes, 22 ans, qui a adopté le nom náhuatl Chicuacë Tochtli et qui est une disciple de Ramírez depuis l'âge de 15 ans