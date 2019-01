Le dépaysement au coin de la rue: l'aventure, c'est la micro-aventure

Alastair Humphreys a accompli un tour du monde de quatre ans à vélo (75 000 km). Il a couru le Marathon des Sables dans le désert du Sahara et a marché à travers l'Inde et l'Islande. Mais ce qui lui a valu le titre d'Aventurier de l'année, décerné par National Geographic, c'est une série de feux de camp à quelques kilomètres de sa maison douillette. S'il y a bien une certitude que l'homme s'est forgée au cours de ses périples, c'est que l'aventure est avant tout un état d'esprit. Inutile, dès lors, de changer de fuseau horaire pour la vivre. Il a ainsi développé le concept de " micro-aventure " que d'autres appellent désormais " aventures miniatures " ou encore " aventures de poche ". Sa définition ? " C'est une expérience courte, simple, locale, bon marché mais néanmoins amusante, excitante, rafraîchissante, qui met au défi et nous apporte de la satisfaction. "

...