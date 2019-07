Pendant tout l'été, on vous fait visiter les coulisses des palaces mythiques du Vieux Continent. Cette semaine, on pousse les portes d'un véritable emblème de Saint-Pétersbourg, qui a séduit aussi bien le tsar Nicolas II que la star Elton John.

On a failli le perdre deux fois. D'abord lors de la Seconde Guerre mondiale et son interminable Siège de Leningrad durant lequel l'hôtel fut transformé en hôpital militaire. Ensuite sous une ère soviétique trop austère pour attirer les foules vers les charmes fastueux d'un lieu qu'on laissa alors en suspens. Mais le Grand Hotel Europe s'est toujours relevé vaillamment, convaincu de son aura, lui qui fut bâti en 1875 à coups de marbres, d'étoffes, de dorures, de parquets ou de tapisseries ayant très vite tapé dans l'oeil de la haute société russe. Sur la Perspective Nevski, la plus célèbre avenue de Saint-Pétersbourg, sa splendide façade néo- baroque de 180 mètre...