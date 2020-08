Le célèbre marché de Noël de Cologne est annulé cette année à cause de la pandémie de coronavirus. Les organisateurs craignent des situations chaotiques en cas de restrictions si l'événement avait lieu.

L'événement, qui se tient traditionnellement sur la place Roncalli, devant la cathédrale de Cologne, est immensément populaire, avec environ cinq millions de visiteurs chaque année. Si le nombre de visiteurs doit être limité à cause du covid-19, l'organisation craint des files d'attente énormes, avec tous les risques que cela comporte. "Nous ne voulons pas que les gens tombent malades et qu'on dise ensuite que le marché de Noël de Cologne était un foyer", explique l'organisation. Les autorités allemandes discuteront jeudi d'éventuelles nouvelles mesures anti-coronavirus. Il est possible que l'interdiction des grands événements soit prolongée jusqu'à la fin de l'année ce qui rendrait la tenue de ce marché de toute façon impossible.