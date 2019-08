Comme tous les ans au coeur de l'été a lieu l'un des plus jolis spectacles cosmiques visibles à l'oeil nu.

Comme tous les ans au coeur de l'été, la Terre, en effectuant sa rotation autour du Soleil, croise l'immense queue poussiéreuse de la comète Swift Tuttle.

© Reuters

Pour les habitants de la planète bleue, il en résulte l'un des plus jolis spectacles cosmiques visibles à l'oeil nu : une pluie d'étoiles filantes, phénomène lumineux dû à la traversée de l'atmosphère par des corps solides venus de l'espace.

© Reuters

Rien de bien menaçant : ce sont les minuscules cailloux que charrie la queue de la comète qui, en pénétrant à vive allure dans l'enveloppe gazeuse de la Terre, s'enflamment à quelque 110 kilomètres d'altitude, avant d'être réduits en cendre 30 kilomètres plus bas...

© Reuters

Nombreuses et rapides, les Perséides font partie des premiers essaims météoriques découverts par les scientifiques. Ces " averses " auraient déjà été repérées en Chine dès l'an 36. Toutefois, la mort de Saint-Laurent (10 août 258) coïncidant avec leur période d'apparition, on les connaît aussi sous le nom évocateur de " larmes de Saint-Laurent ".

© Reuters

Pleurera-t-on beaucoup cet été ? " Avec ce type de phénomène, il y a toujours une part de suspense et de hasard. D'une année à l'autre, on ignore quelle orientation a pris la queue de la comète, et comment les grains de sable qu'elle contient se sont dispersés.

© Reuters

Le feu d'artifice atteint toutefois son apogée à la moitié du mois d'août. Comme l'événement n'est perceptible que dans l'obscurité. Où profiter le mieux du spectacle ? " Dans tout endroit dégagé, mais éloigné de sources lumineuses polluantes comme les routes ou les villes.

© Reuters

© Reuters

© Reuters