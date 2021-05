Pour fêter le retour à la normale et la fin des restrictions, ou presque, le parc d'aventures indoor bruxellois invite 1000 étudiants à partir en mission. Une manière généreuse de célébrer la liberté retrouvée.

Enigmes, accrobranche indoor, escape game... le parc Koezio ouvre les portes de ses 5000m2 d'aventures indoor à un millier d'étudiants pour mener la mission Agents d'Elite et célébrer le retour à une certaine liberté après une année particulièrement rude pour la jeunesse, privée d'activités.

Comment profiter de cette offre?

100 places par parc seront disponibles chaque jour pour chaque parc, et ce pendant 10 jours.

Rendez-vous à partir du 9 juin sur le site de Koezio. Choisissez le parc belge de Bruxelles et réservez votre entrée avec le code KOEZIO5000STUDENTS.

(A savoir : Le système se bloquera automatiquement une fois la limite de places atteinte.)

Cette entrée sera valable en semaine à partir du 9 juin, jusqu'au 31 juillet, hors week-end.

Les étudiants pourront choisir l'horaire qui leur convient sur le planning des réservations en ligne. La présentation de la carte étudiante sera demandée le jour de la venue sur le parc.

