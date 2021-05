Après avoir été lancé en octobre dernier, pour se voir suspendre seumement quelques semaines plus tard, le Pass Wallonia - pass gratuit d'une valeur de 80 euros à dépenser dans les commerces wallons - fait son retour.

Ce sont pas moins de 25.000 pass touristiques d'une valeur de 80 euros qui seront à nouveau proposés gratuitement au public dès ce 5 mai à 8 heures.

Ils seront disponibles sur inscription en ligne sur VISITWallonia.be. Un quota sera également disponible sur demande téléphonique pour les personnes n'ayant pas accès au numérique.

L'objectif de Wallonie Belgique Tourisme, qui organise l'opération: encourager et de renforcer la fréquentation des opérateurs touristiques wallons et par ailleurs, de permettre à tous les publics de découvrir ou redécouvrir les merveilles de la Wallonie.

Ce pass sera désormais utilisable jusqu'au 30 juin 2021. La durée de validité sera de près de deux mois, soit un mois de plus qu'au moment de son lancement.

Le nombre de pass est limité à 1 exemplaire par ménage. Il ne sera ni transférable, ni échangeable, ni remboursable. Et leur nombre passe de 20.000 à 25.000. Ces 5000 pass supplémentaires sont en fait les pass non utilisés lors de la première salve.

Que faire pour obtenir un pass?

Dès 8h mardi 5 mai, sur inscription gratuite via le site VISITWallonia.be et jusqu'à épuisement du stock, avec toujours le principe du premier arrivé premier servi. Le foyer recoit alors par email son PASS d'une valeur de 80 euros sous la forme d'un QR code à conserver sur son smartphone ou à imprimer.

Ou par téléphone, dans la limite des stocks disponibles, via le 081/844.190, du lundi au vendredi, de 8h00 à 17h00,

Il est utilisable auprès de 700 opérateurs tourisitiques, à savoir des attractions, activités, musées, expositions et autres hébergements, et de certains autocaristes wallons proposent aussi des suggestions d'excursions en Wallonie.

La Ferme de Mont-Saint-Jean - brasserie de Waterloo - Visites et dégustations © Denis Erroyaux

