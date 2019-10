Le Pérou en sept clichés incroyables

Peu de décors arrivent à mélanger les nuances et les contours avec autant de goût. Entre ses côtes sableuses, son haut plateau andin tutoyant l'infini, ses sommets filant vers le ciel et ses forêts géantes, le Pérou est d'une intensité inégalable. Tour d'horizon en sept images et autant de merveilles.

© ERIC VANCLEYNENBREUGEL

Altiplano - L'âme du peuple inca Sur l'altiplano, un gigantesque plateau qui flirte avec les 4.000 mètres d'altitude, les villages sont rares, laissant leur place à quelques fermes et de maigres cultures. C'est la seconde plus haute région habitée de la planète et c'est ici que, jadis, battait le coeur de l'empire inca. Ses paysages magnifiques, saturés de couleurs changeantes, sont soumis à un climat rude, frais et sec. Une faune spécifique y a trouvé ses marques, comme la vigogne, le lama ou l'alpaga.

...

