Le Smile Safari ouvrira ses portes à Bruxelles cet automne. L'objectif du visiteur de ce musée éphémère : prendre la photo parfaite à publier sur les médias sociaux. Une tendance qui gagne les quatre coins du monde.

Aujourd'hui, la planète quasi entière est équipée de smartphone. Et donc d'un appareil photo et de réseaux sociaux à portée de main. Dès lors, la quête de la photo parfaite est lancée, celle qui génèrera le plus de réactions, de lige. En somme : de succès. Il y a certes les influenceurs dont c'est l'activité principale, et qui prennent des clichés à couper le sou...