Le Tombeau des rois est un monumental ensemble funéraire taillé dans la roche il y a 2000 ans, site archéologique majeur et objet de controverse scientifique, politique et religieuse en plein coeur de Jérusalem.

La France, propriétaire des lieux par un héritage de l'histoire, rouvre jeudi à un public limité et à raison de deux matinées par semaine la porte qui dissimule le mausolée, situé à quelques centaines de mètres de la Vieille ville et des hauts lieux du judaïsme, du christianisme et de l'islam.

Pour la première fois depuis la fermeture en 2010, le visiteur redécouvrira le vaste escalier menant à une cour immense donnant elle-même sur le mausolée à architrave taillé dans le calcaire. A l'intérieur, des salles hypogées renferment 31 tombes.

Les dimensions du site ont longtemps fait croire que les premiers rois de Judée avaient été enterrés là, croyance erronée mais figée dans le nom de Tombeau des rois.

Les tombes sont vides désormais. Elles abritaient des sarcophages quand ont commencé les fouilles au 19e siècle.

L'un d'eux, aujourd'hui au Louvre, porte une inscription en araméen qui, selon la théorie la plus communément admise, fait référence à la reine Hélène d'Adiabène (dans l'actuel Kurdistan irakien). La famille royale d'Adiabène s'était convertie au judaïsme au 1e siècle de l'ère actuelle et Hélène, venue vivre dans la région, aurait été inhumée à Jérusalem.

Le tombeau, mentionné dans les écrits au fil des siècles, est généralement identifié à celui d'Hélène. Jean-Baptiste Humbert, archéologue à l'Ecole biblique française de Jérusalem, attribue cependant le début de sa construction plutôt à Hérode Agrippe, petit-fils d'Hérode le Grand. Hélène pourrait avoir repris un projet à l'abandon après la mort d'Hérode Agrippe.

Fouillé dès 1863 par des archéologues français, le Tombeau fut acheté par les frères Péreire, des banquiers français juifs, qui le cédèrent à la France en 1886.

Des juifs contestent cependant ce droit de propriété. Le site est révéré par des ultra-orthodoxes comme le lieu de sépulture de notables juifs du 1e siècle.

Des groupes d'observants rigoureux des lois du judaïsme se réunissent régulièrement devant le portail pour obtenir le droit d'entrer et de prier.

Pour compliquer l'affaire dans une ville où les frontières entre archéologie, politique et religion peuvent être allègrement franchies, le Tombeau se trouve à Jérusalem-Est, partie palestinienne de Jérusalem occupée par Israël depuis 1967 et annexée. La communauté internationale et la France n'ont jamais reconnu cette annexion. Les Palestiniens veulent faire de Jérusalem-Est la capitale de l'Etat auquel ils aspirent.

Les Affaires étrangères israéliennes voient dans le Tombeau un "témoignage supplémentaire du lien profond et multigénérationnel entre le peuple juif et sa capitale éternelle, Jérusalem". La France observe une grande discrétion sur un dossier délicat.

Le Tombeau fait partie des quatre domaines nationaux français à et près de Jérusalem, avec l'Eléona située sur le mont des Oliviers et construite sur la grotte dite du Pater où le Christ aurait enseigné le Pater à ses disciples, le domaine de Sainte-Anne et l'ancienne commanderie croisée d'Abou Gosh avec leurs magnifiques églises romanes.