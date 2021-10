Le top 10 des villes les plus sûres du monde

L' indice des villes sûres 2021 est très différent de celui de ces dernières années. Entre autres raisons, la pandémie de coronavirus: elle a en effet modifié notre compréhension même de la sécurité. Nous attachons désormais par exemple plus d'importance à la sécurité numérique dans la mesure où nous travaillons plus souvent à domicile et suivons des les réunions en ligne.

Un nouveau critère a également été ajouté cette année: la sécurité environnementale. Les autres facteurs examinés par l'Intelligence Unit sont la sécurité numérique, la santé, les infrastructures et la sécurité personnelle. Ce sont au total une soixantaine de villes qui ont été passées au crible et évaluées. Dans le top 10, on trouve en grande partie le même, le dix même villes, mais elles ont changé de place dans le classement. Et Copenhague décroche la première place.







1 - Copenhague, au Danemark







2 - Toronto, au Canada







3 - Singapour







4 - Sidney, en Australie







5 - Tokyo, au Japon







6 - Amsterdam, aux Pays-Bas







7 - Wellington, en Nouvelle-Zélande







8 - Hong-Kong







9 - Melbourne, en Australie