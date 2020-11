Les bâtiments les plus célèbres du monde vus du ciel

Quand ils conçoivent un bâtiment, les architectes veulent qu'il soit beau, non seulement vu du sol, mais aussi des airs, même si on n'en voit jamais vraiment ce sommet. Les images ci-dessous nous montrent certains des bâtiments les plus connus du monde, tels que les oiseaux les voient.

9 Fois partagé

Fois partagé















La Tour Eiffel, Paris, France