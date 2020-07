La Finlande mettra fin aux restrictions de voyage en vigueur en raison de la crise liée au coronavirus pour toute une série de pays, dont la Belgique, à partir de lundi (13 juillet), a confirmé le gouvernement finlandais.

Lire aussi >>> La Finlande pays le plus heureux du monde

La nouvelle mesure s'appliquera non seulement aux Belges mais également aux voyageurs en provenance des Pays-Bas, d'Italie, d'Autriche, de Grèce, de Malte, d'Allemagne, de Slovaquie, de Slovénie, de Hongrie, du Liechtenstein et de Suisse.

Pour en savoir plus sur la Finlande, lire aussi >>> Dix choses à savoir sur la Finlande

Auparavant, la Finlande avait donné son feu vert aux personnes originaires de Norvège, du Danemark, d'Islande, d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie.

L'autorisation s'applique également à certains pays européens non membres de l'espace Schengen, tels que Chypre et l'Irlande. Les autorités finlandaises évalueront la situation toutes les deux semaines.

Le gouvernement de Helsinki souligne que les restrictions de voyage pourraient être à nouveau renforcées si le nombre d'infections dans un pays donné repartait à la hausse.

La nouvelle mesure s'appliquera non seulement aux Belges mais également aux voyageurs en provenance des Pays-Bas, d'Italie, d'Autriche, de Grèce, de Malte, d'Allemagne, de Slovaquie, de Slovénie, de Hongrie, du Liechtenstein et de Suisse. Auparavant, la Finlande avait donné son feu vert aux personnes originaires de Norvège, du Danemark, d'Islande, d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie. L'autorisation s'applique également à certains pays européens non membres de l'espace Schengen, tels que Chypre et l'Irlande. Les autorités finlandaises évalueront la situation toutes les deux semaines. Le gouvernement de Helsinki souligne que les restrictions de voyage pourraient être à nouveau renforcées si le nombre d'infections dans un pays donné repartait à la hausse.