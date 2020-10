Qu'y a-t-il de plus chouette, pendant un citytrip, que de suivre les pas des locaux et de découvrir les adresses chères à leurs coeurs ? C'est exactement pour cette raison que la ville de Gand a lancé son projet Walk Local. Suivez-nous à travers les rues du secret le mieux gardé d'Europe.

Gand, par les Gantois

Gand, par les Gantois Même ceux qui ne se rendent à Gand qu'à l'occasion, pour du shopping ou une exposition, reconnaissent y avoir quelques habitudes. Toutefois, découvrir tous les coins et recoins qui rendent les Gantois si fiers de leur ville est une autre paire de manches. Parmi les chouettes cafés, parcs et boutiques dont la belle Flamande regorge se trouvent en effet quelques véritables pépites. Comment dénicher ces adresses à ne pas manquer sans se perdre dans l'abondance de recommandations ? Suivez les Gantois ! Depuis l'été dernier, la ville de Gand propose des itinéraires compilés par des célébrités locales. Avec Walk Local, quinze personnalités Gantois nous présentent leurs joyaux cachés et leurs habitudes au travers de parcours dans et hors de la ville. Faites confiance aux habitants La chanteuse Charlotte Adigèry nous emmène ainsi dans son café préféré et le couple de designers Muller-Van Severen propose un parcours pour les mordus d'architecture et de design. Vous pourrez également découvrir les recommandations de la famille Hoet, de l'acteur Zouzou Ban Chicka, du footballeur Vadis Odjidja-Ofoe et de bien d'autres Gantois inspirants. Nous avons opté pour le parcours slow-fashion de la créatrice Murielle Scherre (10 km) et la promenade gourmande de Marcelo Ballardin (5,5 km), le chef étoilé derrière Oak et Door73. Carte à la main, nous avons traversé la ville de part en part et mis les pieds dans des endroits d'exception. Cependant, nous nous sommes de temps en temps volontairement écartées du chemin pour piquer des idées dans les autres parcours. Après tout, choisir, c'est renoncer, et les randonnées des personnalités sélectionnées valent tout simplement toutes le détour. Les frères Stephen et Dave Dewaele (2manydjs) se sont occupés de la bande-son des promenades. Comme ode à leur ville natale, ils ont imaginé Deewee Bells, un projet pour lequel ils ont sélectionné 100 chansons qui sont maintenant interprétées par les carillonneurs du beffroi. Chaque jours, deux titres sont joués pour les passants, suivant un horaire fixe.Au cours de nos pérégrinations, nous avons découvert (ou redécouvert) différentes adresses que nous nous devions de partager avec vous. Un reportage un peu rebelle de 15 kilomètres et autant de bons plans, pour ceux qui aiment varier les plaisirs.The Fallen Angels (Murielle Scherre)Le paradis des chineurs amateurs de nostalgie. Des affiches de films vintage aux boites à biscuits d'antan : chacun y trouvera son bonheur. Nous en sommes sortis avec une vieille carte d'Anvers (ce n'est pas parce que nous passons le week-end à Gand que nous en oublions notre ville bien-aimée) et des cartes postales amusantes à envoyer à nos amis. De belles trouvailles pour tous les budgets. Jan Breydelstraat 29-31www.the-fallen-angels.comSteamy Windows (Lut Soens)Ce bar à dumplings est l'adresse idéale pour les indécis qui paniquent à l'idée de devoir choisir un seul plat dans un menu. Vous pourrez en effet vous composer votre repas idéal en combinant dumplings, buns et autres plats végétariens. La carte des boissons vaut également le détour, il y en a pour tous les goûts. Conseil d'ami : ne prenez pas la serveuse au mot quand elle vous dira que vous aurez assez avec deux ou trois petits plats par personne. Vous en voudrez toujours plus. Croyez-nous. Hoogpoort 9www.steamywindows.beOhne (Murielle Scherre)Impossible de sortir de chez Ohne ("sans" en allemand) les mains vides. Ici, tout est bio, local et sans emballage. Vous trouverez des légumes bio, des produits laitiers, des noix et des graines, des alternatives aux produits d'origine animale, des cosmétiques et des produits d'entretien. En tant que touriste d'un week-end, vous n'avez certainement pas besoin de pâtes en vrac, mais vous y trouverez également des rasoirs réutilisables et d'autres outils zéro déchet bien utiles. C'est grâce à ce type de boutique que le zéro-déchet devient de plus en plus accessible. Ohne est le genre de magasin que l'on voudrait voir dans chaque quartier. Il en existe déjà deux à Gand, mais d'autres seraient les bienvenus, aux quatre coins du pays. Moins il faut se déplacer pour trouver un magasin en vrac, plus il est simple de sauter le pas. Steendam 68 et Koningin Elisabethlaan 22www.ohne.beTake Five (Marcelo Ballardin) L'endroit idéal pour prendre cinq ou plutôt trente minutes pour faire une petite pause. N'ayez pas peur du peu d'espace au rez-de-chaussée, il y a plein de places disponibles à l'étage. Vous n'y dégusterez pas uniquement qu'un délicieux thé ou café ou de savoureuses pâtisseries, vous pourrez également y petit-déjeuner et déjeuner. Vous avez quelques mails à envoyer ou vous devez jeter un oeil à votre compte en banque ? Pas de souci, le wifi est gratuit. Prenez place et profitez des créations des baristas professionnels. Voldersstraat 10www.take-five-espressobar.beMieke (Murielle Scherre)Faire du shopping chez Mieke est une expérience à part entière, au sens le plus positif du terme. Vous en sortirez sans aucun doute un sourire aux lèvres, que vous ayez trouvé la tenue de vos rêves ou non. Malheureusement pour les messieurs, Mieke De Winter et Thierry van Dort ne proposent que des collections pour femme. Vous y trouverez toutes sortes de jolies marques durables comme Rita Row, Fam, CUS, Frisur et People Tree. Grâce à l'oeil averti de l'hôte ou l'hôtesse des lieux, les clientes trouvent toujours la perle rare, peu importe leur taille et leurs goûts. Burgstraat 87Suivez Mieke sur InstagramCochon de luxe Cochon de Luxe n'a malheureusement été repris dans aucune des ballades Walk Local, mais nous sommes très contentes d'être sorties des sentiers battus pour découvrir cette adresse hors du commun. Le chef Tom Van Lysebettens et son épouse Alison Roels sont en effet à la tête du meilleur restaurant du monde, en tout cas si l'on en croit leur site internet. Il faut dire que ce n'est pas l'humour qui manque ici, même dans les assiettes. Nous nous sommes régalées (pour un prix tout à fait raisonnable) dans une ambiance encore jamais vue dans un restaurant. La cuisine française avec un petit (grand) plus. Brabantdam 113www.cochondeluxe.beJust Hazel (Murielle Scherre)Attention : Entrer dans cette boutique juste pour jeter un oeil peut avoir de lourdes conséquences. Oui oui, lourdes, car tout ce que vous trouverez ici a été produit dans le respect des animaux, de l'environnement et des droits de l'homme. Si vous êtes ne serait-ce qu'un peu intéressé par un monde de vie plus vert, vous ne sortirez pas d'ici sans au moins une bonne dose d'inspiration, que cela concerne des cosmétiques, des vêtements ou des idées cadeaux. Les trois amies gantoises à l'origine des lieux vous aideront volontiers dans votre quête d'une nouvelle jupe, d'un soutien-gorge, d'un déo solide ou de bougies parfumées. Burgstraat 14justhazel.beDe Superette (Marcelo Ballardin) Vous devez absolument goûter les pizzas au levain de Kobe Desramaults. N'oubliez pas d'acheter du pain en sortant. Le seul point négatif ? Vous ne pourrez plus vous passer de ces divines créations. A l'intérieur, l'imposant four à bois est la pièce centrale. Guldenspoorstraat 29www.de-superette.beLa fille d'O (Murielle Scherre)Murielle Scherre, le visage derrière l'une des promenades, a également sélectionné sa propre adresse : sa boutique La Fille d'O sur la Burgstraat est un incontournable des amateurs de lingerie d'avant-garde ayant à coeur la production équitable. Burgstraat 21Lafilledo.comPaard van Troje (Marcelo Ballardin)Beaucoup de Gantois surnomment le Paard van Troje 'le paradis du livre'. Des livres et du café : que peut-on vouloir de plus ? Ne commencez pas votre visite de la ville par ici, car passer la journée plongé dans les livres n'est pas conseillé pour la nuque et les épaules. Ça sent le vécu ? No comment. Kouter 113www.paardvantroje.beHet Moment (Murielle Scherre)Toutes nos aventures nous ont donné soif, et envie d'une petite douceur. Heureusement, il existe Het Moment, sur la Burgstraat. Un thé au gingembre accompagné d'une part de tarte, et nous avions repris assez d'énergie pour repartir à la découverte de la ville. Dans cet intérieur accueillant et chaleureux, vous pourrez vous reposer quelques instants, car avec tout ce télétravail, nous avons un peu perdu l'habitude de marcher plus de 10 000 pas par jour. Burgstraat 20www.genietvanhetmoment.beThink Twice (Murielle Scherre)Puisque la promenade proposée par Murielle Schere a pour thème la slow-fashion, un arrêt dans un magasin de seconde main était une évidence. Les boutiques Think Twice sont des valeurs sures pour beaucoup d'amoureux du vintage. Il vous faudra fouiner un peu, mais vous trouverez certainement la perle rare, celle que personne d'autre n'a dans son dressing. Que ce soit une jolie jupe à fleurs ou un jean parfaitement ajusté. Qui cherche trouve. Ajuinlei 15a et Nederkouter 118thinktwice-secondhand.beClouds in my Coffee (Zouzou Ben Chicka) Pour notre pause-café dans le quartier de Dampoort, nous nous sommes inspirées du parcours proposé par ZouZou Ben Chikha. L'acteur et chanteur conseillait Clouds in my Coffee, un café chaleureux avec une vaste terrasse haute en couleur où il fait très calme. L'endroit idéal pour relâcher un peu la pression. Vous y trouverez également un B & B, donc si vous voulez séjourner dans ce quartier, pourquoi ne pas y réserver une chambre ? Dendermondstesteenweg 102-104www.clouds9000.comJoost Arijs (Marcelo Ballardin) Nous avons déjà trouvé le paradis du livre et du shopping, il est temps maintenant de découvrir celui du chocolat. En 2012, Joost Arijs a été sacré meilleur pâtissier de Belgique par le Gault&Millau, et depuis l'an passé, il peut aussi se vanter d'en être le meilleur chocolatier. Et c'est amplement mérité, si vous voulez notre avis, car ses créations se dégustent aussi bien avec la bouche que les yeux, et vous transportent d'émotion en émotion à chaque bouchée. Si vous rentrez en train et n'osez pas emporter une pâtisserie, n'hésitez pas à vous installer en terrasse pour en profiter. Vlaanderenstraat 24, Gandwww.joostarijs.beSphinx cinéma (Murielle Scherre)Ce cinéma d'art et d'essai est une véritable institution gantoise. Dans les cinq salles, vous ne trouverez pas de blockbuster, mais plutôt des films belges et européens, du cinéma du monde, des films américains indépendants et une offre diversifiée pour toute la famille. Le café et la terrasse rendent l'endroit encore plus agréable. Sint-Michielshelling 3, Gand