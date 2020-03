Dans le port de Cagliari en Sardaigne, des dauphins ont été aperçus nageant le long des quais. Une apparition rare, selon les médias locaux.

La pandémie de coronavirus charrie son lot de mauvaises nouvelles mais semble avoir un impact positif sur l'environnement et la biodiversité. A Venise, les canaux débarrassés du ballet incessant des bateaux et des gondoles ont retrouvé leur couleur limpide.

En Sardaigne, au large de Cagliari, des dauphins ont été aperçus nageant paisiblement non loin des quais du port, une zone qu'ils avaient désertée depuis longtemps en raison du trafic maritime.

Lire aussi: Dix bonnes nouvelles pour rester positif face au coronavirus

La pandémie de coronavirus charrie son lot de mauvaises nouvelles mais semble avoir un impact positif sur l'environnement et la biodiversité. A Venise, les canaux débarrassés du ballet incessant des bateaux et des gondoles ont retrouvé leur couleur limpide.En Sardaigne, au large de Cagliari, des dauphins ont été aperçus nageant paisiblement non loin des quais du port, une zone qu'ils avaient désertée depuis longtemps en raison du trafic maritime.Lire aussi: Dix bonnes nouvelles pour rester positif face au coronavirus