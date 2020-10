Entre les montagnes, le long de la côte ou autour du magnifique lac de Constance : ces dix itinéraires de plusieurs jours vous feront découvrir les plus beaux recoins de l'Allemagne.

1: La Weser Radweg

...

Comme son nom l'indique, la Weser Radweg (ou piste cyclable de la Weser) suit le cours de la Weser. La route commence à Hannoversch Münden en Basse-Saxe et se termine 515 kilomètres plus loin à Cuxhaven, le long de la mer du Nord. Il vous faudra environ huit jours pour la parcourir.Le dénivelé est faible et la route est principalement constituée de pistes cyclables asphaltées et sans voitures. Elle conviendra donc aux cyclistes de tous niveaux et tous âges. Que pourrez-vous voir en chemin ? Vous découvrirez quelques villes historiques comme Brême (connue pour le conte des musiciens de Brème des frères Grimm) et Hamelin, rendu également célèbre par les frères Grimm et leur joueur de flûte. La ville thermale de Bad Oeynhausen et les colombages millénaires de Nienburg se trouveront également sur votre chemin. Lorsque vous pédalerez le long de la Weser Radweg, vous passerez à côté de nombreux anciens châteaux forts. Vous apercevrez notamment le château de Hämelschenburg, figure de proue de la renaissance en Allemagne, le très romantique château Erbhof Thedinghausen et le château Bevern, datant du 17e siècle, où vous pourrez visiter l'exposition Erlebniswelt Renaissance. En chemin, vous trouverez également quelques musées valant le détour. Le Museum Hameln vous plongera dans l'histoire particulière de la ville d'Hamelin et de son joueur de flûte. Au Pferdemuseum, à Verden, vous en apprendrez plus sur la merveilleuse relation qui unit le cheval à l'homme depuis des siècles. À Brême, vous embarquerez dans un voyage à la découverte de la science à travers 250 installations interactives à l'Universum. L'arrivée de ce beau parcours se trouve à Cuxhaven, le long de la Mer du nord, où vous pourrez vous reposer sur la plage après ces journées de vélo. L'Elbe Radweg suit le cours de l'Elbe, qui traverse l'Allemagne et la Tchéquie. Si vous voulez en découvrir l'entièreté, il vous faudra parcourir 1270 kilomètres (environ deux semaines). Le parcours est majoritairement plat, sauf pour une portion de dix kilomètres près d'Hitzacker, est asphalté et interdit aux voitures. À la portée de tous, il peut être adapté en parcourant des distances plus ou moins grandes par jour. La partie allemande de la route fait environ 840 kilomètres et commence à Magdebourg pour arriver à Cuxhaven, comme la Weser Radweg. Avant de démarrer, prenez le temps de visiter Magdebourg et son centre historique rempli de beaux monuments, mais également sa Citadelle verte, conçue par l'artiste et architecte Friedensreich Hundertwasser. Parmi les points forts du parcours, citons Dresde et son Église Notre-Dame, l'opéra Semperoper de style renaissance, et le château de la Résidence. Wittenberg vaut également le coup d'oeil. Cette ville est intimement liée au célèbre théologien Martin Luther, qui y a séjourné une grande partie de sa vie. Dans un autre style, vous trouverez Dessau, la ville connue pour l'architecture Bauhaus. Et si cela ne vous suffit pas, vous passerez également le long de la magnifique ville de Hambourg.D'autres lieux moins connus se trouveront également le long de votre chemin. La ville médiévale de Mühlberg, par exemple, ou les villes hanséatiques de Stade et Havelberg ainsi que celles de Dömits et Tangermünde, élues plus jolies petites villes du pays par les lecteurs de Travelbook. Le paysage ne vous laissera pas non plus indifférent. Vous pédalerez d'abord à travers la Suisse saxonne, avec ses étonnantes formations rocheuses, et ses profonds fossés et ravins. Vous traverserez ensuite l'Altes Land, un immense verger magnifique en avril et en mai quand les arbres sont en fleur. Vous découvrirez également dans le paysage fluvial de l'Elbe (Flusslandschaft Elbe), une réserve de biosphère de l'UNESCO située entre Hambourg et Dresde, avec des petites plages, des bois, des dunes et des marais.La Ruhrtalweg est une route de 230 kilomètres commençant à Winterberg dans le Sauerland et se terminant à Duisnourg, dans le bassin industriel de la Ruhr. Le début vous demandera quelques efforts, mais le parcours sera ensuite plat et sans voitures. La particularité de cet itinéraire est qu'il vous emmène à travers la nature et le calme du Sauerland avant de vous plonger dans la Ruhr, au paysage industriel. Beaucoup des anciennes mines et usines ont été réaffectées et sont aujourd'hui des attractions touristiques populaires. Qu'allez-vous découvrir en chemin ? Dortmund est la plus grande ville sur votre chemin. Vous y trouverez l'ancien charbonnage Zeche Zollern, transformé en un musée et un centre culturel. N'oubliez pas de vous arrêter à Hagen, où l'architecte belge Henry van der Velde a imaginé l'Osthaus Museum. À Bochum, nous vous conseillons de visiter le Bergbahnmuseum. Pour changer un peu du vélo, et pour faire plaisir aux enfants, offrez-vous une visite d'une ancienne mine à bord d'un train à Ramsbeck. Vous pourrez également visiter le barrage de Meschede et découvrir la jolie ville médiévale d'Arnsberg. À Essen, le complexe industriel de Zeche Zollverein mérite également une visite. Il ne se situe pas directement le long de la route, mais prenez le temps de vous y rendre. Le long de la piste cyclable, vous trouverez par contre Oberhausen et son énorme centre commercial CENTRO, où vous pourrez passer des heures. Ne passez pas à côté d'une visite du Gasometer : un ancien gazomètre de 117 mètres de haut qui sert maintenant de centre culturel et accueille des expositions, des concerts et des installations vidéo. Le parcours prend fin à Duisbourg, où une ancienne sidérurgie est devenue le Parc paysager de Duisbourg-Nord. Il y en a pour tous les goûts : cinéma en plein air, théâtre, site d'escalade, centre d'entrainement de plongée, plateforme panoramique, espaces d'exposition...Les 1500 kilomètres de la Donau Radweg (piste cyclable du Danube) sont répartis sur quatre pays : l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie et la Slovaquie. Si vous voulez limiter à la portion allemande, vous démarrerez de Donaueschingen, où le Danube n'est qu'un petit ruisseau, pour arriverez à Passau. Le parcours est en grande partie plat, mais contient également quelques parties plus vallonnées. Même si de nombreuses portions ne sont pas asphaltées, il reste accessible à tous, même aux enfants. La route est parsemée de villes magnifiques et d'une nature phénoménale. Vous pédalerez à travers le merveilleux paysage de la Forêt-Noire, les collines du Jura souabe et la forêt de Bavière, où les montagnes atteignent parfois 1500 mètres de haut.Il y a beaucoup trop de belles villes sur le parcours pour pouvoir toutes les citer. À Ulm, vous pourrez admirer le plus haut clocher du monde (162 mètres), des colombages hauts en couleur et de petites rues charmantes. Ratisbonne fait partie des plus anciennes villes d'Allemagne et son centre historique et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ehingen est une jolie ville baroque et à Ingolstadt, le passé et le présent cohabitent à merveille.Parmi les autres points forts du parcours se trouve le château de Hohenzollern, situé sur une colline, et le passage du Danube à Donauworth. Il y a environ 80 000 ans, le Danube s'y est frayé un chemin à travers la roche calcaire.Le parcours se termine à Passau, ville historique située non loin de la frontière autrichienne. Trois cours d'eau s'y rejoignent : le Danube, l'Inn et l'Ilz. Vous pourrez profiter d'une pause bien méritée sur l'une des nombreuses terrasses le long de l'eau. La Bodensee Radweg (autour du lac de Constance) est un des itinéraires vélo les plus populaires d'Europe. Le parcours ne présente pas de grandes difficultés, il n'est pas trop long et il est entouré par une nature verdoyante et de nombreux trésors culturels. Vous démarrerez et arriverez à Constance et parcourrez 270 kilomètres. Cet itinéraire vous demandera huit jours et vous fera traverser trois pays : l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche. Le lac de Constance (Bodensee en allemand) se trouve bien sûr dans les contreforts des Alpes, mais le dénivelé du parcours reste faible. La ville de départ et d'arrivée, Constance, est une jolie ville médiévale très bien située. Vous y trouverez l'île de Mainau, magnifique en toute saison. De l'autre côté de la ville se trouve l'île de Reichenau, plus vaste, inscrite au patrimoine de l'UNESCO pour son abbaye. Vous passerez ensuite par la ville de Lindau, dont le centre historique se situe également sur une île. Arrivent ensuite les châteaux de Meersburg, à l'architecture baroque, et d'Arenenberg, où se trouve un musée sur Napoléon. À Freidrichshafen, vous pourrez visiter le Zeppelinmuseum. Toutefois, le point culminant de ce parcours se trouve à Schaffhausen : les chutes du Rhin. Large de 150 mètres à cet endroit, le fleuve franchit les rochers d'une hauteur de 23 mètres dans un bruit assourdissant. La Main Radweg est le premier itinéraire vélo à avoir reçu cinq étoiles de la part de l'ADFC (l'association allemande des cyclistes). Cela signifie qu'il est parfaitement balisé, que la piste cyclable est de qualité et qu'il en va de même pour l'horeca le long du parcours.Le circuit démarre à Bischofsgrün ou à Creußen et se termine 600 kilomètres plus loin, à Mayence. Le Main prend en effet sa source à deux endroits différents, qui peuvent tous deux être le point de départ de votre périple. Le Roter Main prend sa source en Suisse franconienne et le Weißer Main dans la forêt de Franconie. Le long du parcours, le paysage est extrêmement varié. Vous pédalerez à travers des forêts riches, le long de formations rocheuses vieilles de plusieurs millénaires dans le Fichtelgebirge, de vignobles et de jolis petits villages viticoles, de magnifiques prairies. Vous découvrirez également le chaleureux Taubertal. L'une des pépites qui vous attendent est l'énorme château de Johannisburg, à Aschaffenburg. Un autre endroit à ne pas manquer est l'exquise ville de Bamberg, inscrite sur les listes de l'UNESCO. Une autre jolie ville à visiter est Wurzbourg, au début de la Route Romantique. Karlstadt vaut également le détour. Dans une région riche en belles villes, celle-ci se démarque en termes de beauté. N'oubliez pas de vous arrêter à Bayreuth, cette ville liée au compositeur Richard Wagner. Chaque année y est organisé le festival Richard-Wagner.L'arrivée du parcours se situe dans la ville universitaire de Mayence, avec son impressionnante Cathédrale Saint-Martin. Mais avant de clôturer votre voyage, passez d'abord par la métropole moderne de Francfort, coeur de la scène financière européenne. La Mosel Radweg fait partie du Velo Tour Moselle, qui traverse également la France et le Luxembourg. La portion allemande fait 230 kilomètres de long et vous prendra quatre jours. Vous partirez de Wormeldange et vous arriverez à Coblence. Le parcours est parfois plat, parfois vallonné, mais il conviendra à tous les publics. En pensant à la Moselle, nous pensons directement aux nombreux vignobles qui jalonnent son cours. Toutefois, au-delà de la beauté de ce paysage, cet itinéraire a beaucoup à vous offrir. Vous traverserez des forêts, découvrirez de belles formations rocheuses, des châteaux forts et des villages viticoles et vous visiterez Trèves, la plus ancienne ville du pays avec Worms. La ville de Cochem doit également vous dire quelque chose. Elle doit sa renommée au Reichsburg, le célèbre château qui la domine. Une autre ville importante située le long du parcours est Coblence, où le Rhin et la Moselle confluent. Son centre historique est chargé d'histoire, avec d'imposants châteaux, des églises, des palais et des maisons de maître. Si vous préférez des visites moins touristiques, vous pourrez vous arrêter pour admirer les colombages de Bernkastel-Kues, ou découvrir les villages viticoles de Treis-Karden, Zell ou Perl. Cochem n'est pas la seule ville dotée d'un château fort de cet itinéraire. Vous trouverez le château d'Eltz à Moselkern, le château d'Arras à Alf et le château de Metternich à Beilstein. La Rhein Radweg est également connue sous le nom d'EuroVelo-Route 15. Cet itinéraire longe le Rhin depuis sa source en Suisse jusqu'à son embouchure dans la mer du Nord aux Pays-Bas, en passant par la France et l'Allemagne. L'ensemble du parcours est long de 1233 kilomètres, dont 971 à travers le sud-ouest de l'Allemagne. Même si cet itinéraire est très long, il est tout de même en majeure partie composé de pistes cyclables interdites aux voitures et il reste plat, à l'exception de quelques tronçons légèrement vallonnés. Départ prévu à Andermatt, en Suisse, et arrivée à Rotterdam, près de la mer du Nord. Le long du Rhin, le paysage est très diversifié. Le fleuve prend sa source dans les Alpes suisses pour se jeter dans la mer aux Pays-Bas, célèbres pour leur absence de relief. En chemin, vous découvrirez des vignobles, les coteaux boisés de la Rhénanie romantique, le "pays des mille collines" dans la Hesse rhénane. Que verrez-vous sur votre chemin ? Ce parcours est extrêmement riche. Voici une sélection des points forts : la ville culturelle de Bâle, en Suisse, Strasbourg, en France, la ville universitaire de Mayence, Worms (la ville la plus vieille d'Allemagne avec Trèves), et Spire, connue pour sa cathédrale romane, la plus grande au monde. Vous arriverez ensuite à Bonn, l'ancienne capitale de l'Allemagne de l'Ouest et la ville natale de Beethoven. D'autres villes valent le détour, dont Coblence, Cologne, Duisbourg et Xanten, avec son parc archéologique en plein air. Vous aurez aussi la chance d'admirer de magnifiques sites naturels comme le célèbre rocher de Lorelei et les spectaculaires chutes du Rhin à Schaffhausen.L'Ostseekusten Radweg suit la côte nord de la Mer Baltique. Vous n'aurez pas à craindre le dénivelé, le circuit est destiné aux cyclistes de tous niveaux et est presque intégralement composé de pistes cyclables. Cet itinéraire rejoint Flensbourg et Ahlbeck et est long de 1095 kilomètres. Il vous emmène le long de belles plages, de jolies stations balnéaires et d'anciennes villes hanséatiques. Vous traverserez des îles, des presqu'îles, des forêts et des dunes dans un paysage typiquement côtier. Quels sont les points forts du parcours ? Les célèbres falaises de craie blanche de la plus grande île d'Allemagne, Rügen et la ville historique de Flensburg, où vous pourrez visiter le Schiffahrtsmuseum.Stralsund et Wismar nous montrent la richesse des villes hanséatiques. L'île d'Usedom est la seconde plus grande île du pays. Ses merveilleux paysages invitent à la promenade, et vous y découvrirez quelques stations balnéaires du 19e siècle avec leurs villas et leurs jetées. Avec ses 413 kilomètres, la Bodensee-Königssee Radweg est l'un des itinéraires les plus courts de cette liste. Elle démarre de Lindau, le long du lac de Constance et se termine à Schönau am Königssee. Vous traversez la Haute-Bavière, et le dénivelé sera donc plus important. La route est principalement sans voitures, mais elle n'est pas entièrement asphaltée. Lindau, le point de départ de cet itinéraire, est une jolie ville pleine d'histoire dont le centre-ville se situe sur une île du lac. À l'arrière-plan, vous pourrez admirer les sommets enneigés des Alpes. En chemin, vous découvrirez de beaux endroits comme le Chiemsee, le plus grand lac de Bavière, où vous pourrez embarquer pour une croisière vers les îles de Herrenchiemsee et de Frauenchiemsee. Parmi les autres points forts du parcours se trouvent par exemple Murnau am Staffelsee, Bad Tölz, Traunstein et Wildsteig. Et n'oubliez pas de vous arrêter pour admirer le château le plus célèbre au monde : le château de Neuschwanstein, tout droit sorti d'un conte de fées. Vous trouverez un autre édifice de la sorte sur votre route : le château de Hohenschwangau, également situé en haut d'une montagne et dépassant de la forêt qui l'entoure. Le parcours se termine dans la jolie ville de Schönau am Königssee. Le Königssee se situe dans le Parc national de Berchtesgaden, connu également pour le "Nid d'aigle" d'Hitler.