Avec nos frontières pour ainsi dire fermées, beaucoup de Belges ont opté pour la mer ou les Ardennes afin de s'évader un peu pendant le congé de Carnaval. Les hôtels bruxellois, réunis au sein de la Brussels Hotels Association, se lancent à leur tour dans une opération séduction. Une sélection d'établissements, rassemblés sur le site Contact Rapproché, proposent des séjours "certifiés sans quarantaine mais dans le plus pur respect des règles sanitaires". Le prix des chambres pour deux personnes oscille entre 69 et 96 euros pour les plus prestigieux. Avec différentes options - comme le room service ou le take-away à vernir chercher à la réception par exemple - proposées en prime.

"De cette manière, nous souhaitions offrir à chacun un petit moment d'évasion avec son +1, son "contact rapproché", son partenaire ou son meilleur ami", détaille Rodolphe Van Weyenbergh, secrétaire général de la Brussels Hotels Association (BHA).

L'occasion aussi pour les particuliers de soutenir un secteur qui tourne au ralenti depuis près d'un an maintenant en conséquence de la crise Covid et qui souffre tout particulièrement de l'absence des voyages d'affaires mis à mal par les récentes mesures du gouvernement.

Dans les deals les plus alléchants, nous avons pointé ceux du Jam Hotel (59 euros la nuit, petit-déjeuner à 10 euros non compris) qui s'est associé avec le chef du restaurant Old Boy réputé pour ses baos revisités pour proposer à ses clients les 12 et 13 février un menu spécial Saint Valentin. Le SteigenbergerWiltcher's (96 euros la nuit, petit-déjeuner à 20 euros non inclus) a imaginé un "package romance" à 99 euros comprenant des pétales de rose, des chocolats et une bouteille de champagne premier cru. Le Sofitel Brussels Louise (96 euros la nuit, petit-déjeuner à 20 euros en supplément) garantit un late check-out à 16 heures. Juste en dehors de Bruxelles, le Dolce La Hulpe (69 euros, petit-déjeuner à 23 euros non inclus) propose l'accès à sa piscine sur réservation dès l'arrivée à l'hôtel ainsi que des balades dans la forêt de Soignes avec audioguide.

Comme le rappelle l'association, ce séjour dans la capitale pourra aussi être l'occasion de profiter des BXL-BonCadeaux initiés par la ville de Bruxelles. Pour un bon d'une valeur de 30 euros, vous n'en déboursez que 25, les 5 autres étant pris en charge par le ville qui les rétrocédera aux commerçants participants. Dans la liste se retrouvent par exemple la boutique de mode Kure, la Maison de la Bande Dessinée, le magasin de cosmétiques Beauty by Kroonen, l'antre de la déco New De Wolf, la jardinerie Brut ou le love shop Lady Paname.

L'action est valable uniquement sur les nouvelles réservations faites en direct à l'hôtel participant par téléphone ou par email avec le code " contact rapproché ". www.contactrapproche.brussels

