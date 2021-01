Le plateau des Hautes Fagnes sera de nouveau accessible au public ces 16 et 17 janvier, après avoir été interdit aux touristes les week-ends derniers en raison d'une affluence massive.

Pour éviter le chaos intervenu durant les vacances scolaires, qui avait mené à l'interdiction de circulation dans la région durant les week-ends passés, des mesures de circulation ont été prises par les bourgmestres d'Eupen, Waimes, Malmedy et Jalhay.

En ce qui concerne le stationnement, les automobilistes seront invités à se garer dans les parkings prévus à cet effet, situés au rond-point Drossart, à la Baraque Michel, au Mont Rigi, au Signal de Botrange, sur le parking de la brasserie Peak ou encore du côté du centre Ternell à Eupen.

"Les parkings seront vidés des mobilhomes qui sont redirigés vers d'autres endroits comme des terrains de football. Cela permettra de libérer de la place pour les voitures, explique Damien Koller, inspecteur principal et responsable de la circulation sur le territoire de la zone de police Stavelot-Malmedy. Dès que les parkings auront atteint leur capacité de saturation, les visiteurs seront redirigés vers des routes régionales où ils pourront stationner leur véhicule. "Il faudra évidemment respecter le code de la route et il sera interdit de se garer des deux côtés de la voirie. Les véhicules qui se gareraient malgré l'interdiction seront remorqués. Ce sera tolérance zéro", indique l'inspecteur principal. Environ 1.000 voitures pourront ainsi trouver une place. Les automobilistes moins chanceux seront redirigés par une vingtaine d'agents de police vers des villages voisins où la neige est également présente.

Parallèlement à cela, la commune de Jalhay indique que des mesures spécifiques ont été prises à certains endroits de la commune en vue d'interdire le stationnement des deux côtés de la chaussée. La police précise que ce plan de circulation fait office de test en vue des week-ends prochains et notamment des vacances de carnaval, en attendant un plan plus pérenne mis en place en collaboration avec le service du gouverneur de la province.

