En temps normal, c'est au Japon, à New York, Los Angeles ou au Portugal qu'Aline Walther, du label Girls of Dust, se déplace. Mais pandémie oblige, elle trouve désormais de nouvelles sources d'inspiration, plus proches de chez elle. Elle nous livre ses enseignes préférées dans sa ville d'Anvers.

Ces deux dernières années n'ont pas été de tout repos pour Aline Walther (45 ans). Le 13 mars 2020, un jour avant le début du confinement, elle ouvrait sa première boutique de mode avec son compagnon, Keith Hioco, et leur meilleur ami, Rob, dans la Volkstraat à Anvers. En rayons, la marque pour femmes Girls of Dust, dont Aline est la créatrice, ainsi que la ligne pour hommes Eat Dust, fondée par Keith, et son partenaire commercial, Rob Harmsen...

...

Ces deux dernières années n'ont pas été de tout repos pour Aline Walther (45 ans). Le 13 mars 2020, un jour avant le début du confinement, elle ouvrait sa première boutique de mode avec son compagnon, Keith Hioco, et leur meilleur ami, Rob, dans la Volkstraat à Anvers. En rayons, la marque pour femmes Girls of Dust, dont Aline est la créatrice, ainsi que la ligne pour hommes Eat Dust, fondée par Keith, et son partenaire commercial, Rob Harmsen...Keith et Aline se sont rencontrés il y a vingt-quatre ans, sur les bancs de l'Académie des beaux-arts d'Anvers. Elle venait de Bruxelles, lui, d'Ostende. Keith a fait ses armes chez Lee Jeans et Raf Simons, entre autres, avant de créer sa marque de denim. Aline a travaillé en tant que styliste indépendante pendant vingt ans. Un an avant de lancer son label, elle a officié à Amsterdam comme directrice artistique Europe pour Calvin Klein, sous la direction de Raf Simons. "Dix ans après avoir fondé Eat Dust, et deux ans après avoir lancé Girls of Dust, nous voulions ouvrir une enseigne en Belgique pour mieux connaître nos clients et partager notre univers avec eux, explique Aline, lorsque nous la rencontrons dans son magasin. Nous y proposons plus que nos jeans et nos chemises. Nous vendons des articles lifestyle que nous apprécions, comme des créations en céramique ou des vinyles. Et nous avons ouvert un bar à café végan, pour la détente et la convivialité." Le trio a oeuvré à l'ouverture de la boutique sans relâche pendant trois mois. "Keith s'est occupé de la partie masculine, je me suis concentrée sur les formes rondes et plus féminines de l'intérieur et des amis spécialisés dans l'ameublement se sont joints à nous." Comme pour les tables d'inspiration japonaise du bar, fabriquées par un ami qui produit des meubles en Indonésie. "La boutique a ouvert ses portes le 13 mars. Le soir, nous organisions une petite fête d'ouverture, le lendemain, tous les magasins non essentiels fermaient", se souvient l'Anversoise. Mais, secrètement, Aline était soulagée de pouvoir souffler. "J'étais tellement fatiguée par les préparatifs que je ne savais pas quoi penser du confinement, rigole-t-elle. Nous n'avions jamais ouvert de boutique, tout était nouveau pour nous. Ce lockdown n'a pas entraîné une diminution de notre chiffre d'affaires, il était de zéro. Comme nous partageons le loyer avec les propriétaires du café, nous n'avons pas enregistré de trop grandes dépenses. Et cette pause forcée nous a offert le temps de peaufiner notre e-shop ; les résultats ont tout de suite été au rendez-vous." La créatrice ne regrette pas la façon dont ça s'est passé. Au bout d'un mois, le bar a été autorisé à rouvrir pour les plats à emporter et les clients sont venus commander leur premier cappuccino depuis des semaines, un sourire aux lèvres comme s'il s'agissait d'un breuvage d'or. "Cela nous a confirmé que combiner une boutique et un bar n'était pas un caprice", se réjouit Aline. Deux ans plus tard, les amateurs de denim et de pièces modernes et de qualité ont trouvé le chemin de la boutique d'Anvers. Eat Dust et Girls of Dust sont aussi distribués dans de nombreux points de vente branchés au niveau international, l'e-shop tourne à plein régime et pour le bar, Aline, Keith et Rob ont depuis entamé un partenariat avec le café anversois Caffènation, qui propose uniquement des cafés et gâteaux végans. "Nous sommes très attentifs à la durabilité, ce lieu a assis notre visibilité dans ce domaine. Notre marque est beaucoup plus connue qu'il y a deux ans, explique Aline. Nous osons rêver d'une seconde boutique." Et qui sait, un jour, une adresse de l'autre côté de la frontière linguistique... A défaut de voyager, Aline Walther a rechargé ses batteries au bord de l'Escaut. Voici ses lieux de prédilection.C'est le restaurant préféré d'Aline Walther à Anvers. Le chef ne cuisine qu'avec des ingrédients de saison et accorde une attention particulière aux légumes. "On peut y déguster un menu entièrement végétal, il y a des vins naturels et une atmosphère détendue, avec les meilleures playlists en fond sonore", se réjouit-elle. Dans ce restaurant végé, le monde s'invite parfois dans l'assiette, comme avec les menus indonésiens de la fin d'année dernière. L'ambiance y est cocoon et tamisée en soirée. "Simone's Kitchen, c'est l'endroit parfait pour se poser et profiter du moment. Le menu végétarien change toutes les semaines, l'endroit est accueillant et à l'étage, il y a une chambre d'hôtes." D'ailleurs ceux qui y séjournent peuvent profiter, le matin, d'un brunch copieux préparé devant leurs yeux. Ici, pas question de la jouer resto japonais en vitrine, personnel chinois ou indien en cuisine. Le chef Ishizawa Naohito a été formé de façon traditionnelle au Japon, avant d'officier à Rome, Paris et Bruxelles. Teriyaki, sunomono, tsukimi ou autres plus classiques sushis, "c'est tout simple: tout est bon comme là-bas", souligne Aline, qui s'y connaît sur le sujet, elle qui pose souvent ses valises dans l'empire du Soleil levant. Un service qui commence à 8 h 30 en semaine (9 heures le week-end), une cuisine qui ferme à 16 heures, et pas de réservation. De l'amour et du très frais dans les assiettes, la possibilité de prendre un brunch toute la journée et une déco qui joue l'épure scandinave. "Pour le petit-déjeuner et le lunch, je recommande toujours Tinsel. L'ambiance y est jeune, branchée et détendue, et le menu est végétarien voire végan, et international". On notera une option de sandwich "not so vegan", poulet compris, aussi. "Ma dernière découverte... un petit restaurant tibétain, qui propose la meilleure soupe de dumplings de la ville, s'exclame Aline qui met toutefois en garde. Il ne faut rien attendre de la déco, c'est clairement dans l'assiette que tout se passe!" Et ceux qui ne veulent pas s'attabler pourront toujours emporter les yellow luphing relevés (larges nouilles de haricots mango), bok choy sautés, momo aux légumes et autres poulets piquants de la carte. Voyage assuré. La devanture turquoise et jaune canari donne le ton: l'expérience sera relevée, colorée et joyeuse, dans la déco comme dans l'assiette. La carte aligne quelques curries végé ou non, mais aussi des portions à partager, comme les samosas végans, ainsi que des boissons qui sortent de l'ordinaire. "Ils ont les meilleurs cocktails, la meilleure ambiance et la meilleure streetfood que je connaisse. La grande terrasse, l'ambiance pop indienne en font un must", assure Aline. De même que la liste des allergènes, renseignés à la carte. C'est le petit frère de l'adresse bruxelloise Titulus Pictus. Une formule de cave à manger qui fait mouche: "Des vins en biodynamie, naturels, à emporter ou consommer sur place." Ajoutez à ça une carte courte, en accord avec... les vins (skrei au fenouil, gnocchi aux champignons des bois, poitrine de boeuf au panais...) et assortie d'une option surprise "le choix du chef", et vous obtenez une adresse de copains qui fait du bien. "Ce sont nos voisins, mais eux sont là depuis quinze ans! Une belle boutique multimarques pour femmes, avec une sélection pop et unique", résume la créatrice. Soit des marques pointues en vêtements et accessoires (AVDW, Boyish, Re/Done, Rabens Saloner... parmi d'autres) et des classiques revisités (on pense au trench de printemps rose soutenu, à la chemise qu'on porte boutonnière à l'arrière...) pour des silhouettes classieuses mais surtout pas ennuyeuses. Quelques objets pour la maison complètent l'offre. Ici, on trouve le bob ultime qui soulignera le look de cette nouvelle saison. Il côtoie un large choix de vêtements et accessoires street dans les marques les plus pointues, Dries Van Noten, Raf Simons, Walter Van Beirendonck... mais aussi Lacoste, Vans, Adidas ou Sebago. "C'est la plus hype des boutiques, elle mêle street style et high fashion. Et on peut même y acheter du vin naturel!" "C'est un magasin de meubles contemporains, situé dans le quartier des antiquaires, que j'aime beaucoup", note Aline. Une de leurs spécialités? Le Togo, sofa iconique de Ligne Roset, signé Michel Ducaroy. Leur boutique est telle une galerie en ligne, proposant des pièces du milieu du XXe siècle essentiellement, restaurées avec soin. Maxime et Viki, les propriétaires, proposent également le rembourrage des pièces des clients dans leur atelier. Le showroom est ouvert au public les samedis et dimanches après-midi, et sur rendez-vous. "Cette petite galerie indépendante est située tout à côté de notre boutique", se réjouit l'Anversoise. L'adresse a d'ailleurs ouvert ses portes, elle aussi, en 2020. Fondée par Chandler Noah, Diego Castano et Sarah Vanwelden, elle propose une vitrine réelle mais aussi virtuelle à des artistes émergents, dont la vision est radicale, réellement narrative et, surtout, qui n'ont pas peur d'innover techniquement.