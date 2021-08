Cet archipel à trois heures de bateau des Cornouailles est un petit paradis hors du temps et baigné par le Gulf Stream.

Voici un petit coin caché à quelques encablures, mais totalement méconnu de ce côté-ci de la Manche. Son nom : les îles Scilly (Sorlingues, en français). Ce petit archipel formé de cinq îles et de quelques rochers dérive à une cinquantaine de kilomètres de l'extrémité occidentale des Cornouailles et semble évoluer hors du temps - et du climat tourmenté du reste des îles britanniques.

Une eau limpide borde des plages de sable fin, sous la chaleur d'un microclimat dû au passage du Gulf Stream. Les îles auraient, entre mai et septembre, le climat le plus doux et chaud du Royaume-Uni. Elles offriraient aussi un taux d'ensoleillement record. Il y pousse même des palmiers. C'est une destination farniente de rêve où se développe gentiment le tourisme vert.

Classé "site de beauté naturelle remarquable"

Si l'archipel, classé "site de beauté naturelle remarquable", compte pas moins de 140 îles, seules 5 sont habités. St-Mary, Tresco, St Martin, Bryher, et St Agnès. Chaque île a ses spécificités. L'île de St-Mary est la plus grande île et abrite des sites archéologiques (on y trouve des tombes mégalithiques vieilles de plusieurs millénaires) et des plages sable blanc. Elle possède aussi de nombreux chemins de randonnée.

Ainsi Tresco possède de luxuriants jardins avec plus de 20.000 plantes exotiques et des piscines naturelles et Sainte Agnès une côte sauvage qui n'a rien à envier à Quiberon. Néanmoins c'est l'île de St Martin avec ses eaux azurs et ses palmiers qui est la plus exotique.

Si St-mary est la seule île avoir une liaison directe en Ferry vers les Cornouailles (compter près de 3h de bateau et 140 euros l'aller-retour), il est très facile de passer d'une île à l'autre grâce à de multiple navette.

Le paradis de Kate et William

Pour la deuxième année de suite, le prince William et Kate Middleton aurait décidé de passer leurs vacances en famille sur les îles Scilly et plus précisément à Tresco. Cela n'a rien d'un hasard puisque le prince Charles n'y possède pas seulement une maison de vacances, la Dolphin House, mais toute l'île qui compte 175 habitants et pas de voiture.

La Dolphin House est une grande maison en pierre entourée d'un jardin luxuriant et avec vue sur mer. Et pour ceux et celles qui ont un peu de budget, sachez que la maison peut être louée à partir de 5000 livres (5.900 euros) par semaine. Les photos sont à voir ici.

