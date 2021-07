Notre continent est sillonné de routes cyclables combinant trois plaisirs que seul le vélo permet: voyager cheveux aux vents, s'arrêter à tout moment et prendre le temps de dénicher des endroits reculés. Voici 10 tracés somptueux, dont certains viennent tout juste d'être créés.

FRANCE - L'Atlantique en roue libre 1200 km

La Vélodyssée emprunte sur son parcours le tracé français de l'EuroVélo 1, aussi appelé Atlantic Coast Route. Au départ de Roscoff, elle traverse la Bretagne par le canal de Nantes à Brest et longe ensuite l'Atlantique jusqu'à Hendaye, sur la Côte basque. Un itinéraire bien iodé, donc, avec l'océan en toile de fond sur la plupart des tronçons, mais aussi un lot copieux de tentations de baignades, de dégustations de produits de la mer et de découvertes maritimes. Dès que l'on se détourne de l'océan, c'est pour emprunter des voies vertes, des écluses fleuries et des chemins de halage, voire pour faire escale dans un village ou une ville historique. Sans difficulté et très bien aménagée (70% en site propre), la Vélodyssée est le parcours idéal pour les familles ou les débutants. Bon à savoir: plus de 400 hébergements (campings, hôtels, gîtes, chambres d'hôtes) estampillés "Accueil Vélo" se situent à moins de 5 km de l'itinéraire.

ITALIE - Le tour du lac de Garde 140 km

Le tour du lac de Garde: un tracé aussi neuf que superbe. © Drone Win Air - Aurélie Stapf

Ouverte depuis... cette année, une piste cyclable particulièrement réussie permet de faire le tour complet du magnifique lac de Garde. Un parcours qui mène de la Lombardie à la Vénétie en passant par Trente, et qui s'adapte à tous les cyclistes grâce à son absence de pentes raides. Bien sûr, il réserve des paysages inoubliables, dont ce tronçon de 2 km partant de Capo Reamol, sur la rive ouest du lac, qui serpente avec les falaises et semble littéralement flotter au-dessus de l'eau. La bonne nouvelle pour les insatiables? Ce Garda by Bike est connecté à deux itinéraires européens de longue distance: l'EuroVélo 7 (ou la véloroute du Soleil allant de la pointe de la Norvège jusqu'à Malte) et l'EuroVélo 8 (la route de la Méditerranée qui relie Cadix à Izmir en faisant un crochet sur l'île de Chypre).

SLOVÉNIE - Le littoral de l'Istrie 116 km

Soigneusement balisée, la Parenzana - c'est son nom - emprunte l'ancienne voie ferrée reliant Trieste à Porec. Le parcours peut être décliné en deux, trois ou cinq jours. Seul impératif: il nécessite un VTT car il est essentiellement composé de gravier. Le tracé alterne avec bonheur la découverte de villes historiques à l'influence vénitienne telles que Piran ou Koper, ainsi que des tronçons en bord de mer, des échappées vers les villages de montagne de Motovun ou Groznjan, des tunnels et encore des viaducs offrant de nombreux panoramas à couper le souffle.

DE L'ATLANTIQUE À LA MER NOIRE - La véloroute des fleuves 4450 km

L'EuroVélo 6 traverse pas moins de dix pays. © SDP

L'EuroVélo 6 cumule les superlatifs: avec plus de 4.400 km, elle est la plus longue voie cyclable continue du continent et elle réserve des jolis décors par dizaines. Si on la surnomme la "véloroute des fleuves", c'est parce qu'elle suit le cours des trois plus grands... fleuves européens: la Loire, le Rhin et le Danube. Reliant l'Atlantique à la mer Noire, elle a acquis sa réputation grâce à son faible dénivelé, mais aussi grâce au fait qu'on peut en profiter avec le vent dans le dos si on la parcourt d'est en ouest. Autre atout: une bonne partie du tracé possède son site propre. Quant aux superbes sections de la Loire et du Danube (Vienne, Budapest...), elles sont carrément devenues mythiques pour les amoureux de cyclisme du monde entier.

DE LA NORVÈGE À L'ESPAGNE - La véloroute des Pèlerins 5300 km

Le décor parle de lui-même: l'EuroVélo 3 est un pur joyau. © EuroVelo

Inaugurée en 2018, cette route cycliste hors normes de plus de 5.000 km traverse le continent du nord au sud. L'EuroVélo 3, plus joliment appelée la véloroute des Pèlerins, relie le centre de la Norvège à Saint-Jacques de Compostelle en suivant d'anciens chemins de pèlerinage. Si le tracé est totalement achevé, seule sa signalisation n'est pas encore complète. Rendez-vous à Trondheim pour le point de départ. Puis direction Oslo, la Suède, le Danemark, l'Allemagne et la Belgique en longeant la Meuse et la Sambre via le réseau RAVeL. Ensuite, c'est la France via Jeumont, l'incontournable Paris, la Loire, les Pyrénées et, enfin, la côte atlantique espagnole. A ne pas manquer en cours de route: quelques-uns des plus beaux monuments culturels européens, dont le site rupestre suédois de Tanum, les cathédrales de Trondheim, de Cologne ou de Paris, les villes d'art de la Loire et bien sûr la cité de Compostelle.

PAYS-BAS - La piste Van Gogh 51 km

Aux Pays-Bas, un tableau vivant. © SDP

Au pays de la petite reine, les pistes cyclables foisonnent, les infrastructures sont au top et il faut vraiment le faire exprès pour se perdre. Depuis peu, une série d'itinéraires emmènent le cycliste sur les traces de la vie du peintre impressionniste Vincent Van Gogh, au coeur des paysages brabançons. L'un d'eux parcourt la région de Nuenen (près d'Eindhoven) où l'artiste a réalisé un quart de son oeuvre, reliant plusieurs sites peints par le maître: moulins, gare, église, presbytère ou la maison des Mangeurs de pommes de terre... Mais le tronçon le plus fou ne mesure que 600 m et il a été imaginé par l'artiste Daan Roosegaarde, qui a incrusté dans l'asphalte des millions de petites pierres colorées lumineuses. Celles-ci se rechargent le jour pour illuminer le sol dès la nuit tombée, évoquant les fragments du tableau La nuit étoilée. Poétique à souhait...

BELGIQUE - Le patrimoine Unesco de Wallonie 500 km

Proposée en onze étapes, la nouvelle "route Unesco" promet une passionnante découverte de notre patrimoine. De Tournai au site remarquable de Blegny-Mine, à la porte des Pays-Bas, le parcours traverse la Wallonie via le réseau RAVeL et les points-noeuds. Au programme: des paysages aussi variés que les plaines du Hainaut, les rives de la Meuse, les collines du Condroz ou encore les vallées secrètes de l'Ardenne. Pour chaque étape, un carnet de voyage détaille l'itinéraire, pointe les sites immanquables et suggère une sélection d'hébergements, d'attractions locales et de producteurs gourmands.

Carnets à télécharger sur: visitwallonia.be/routeunesco

PORTUGAL - Le chemin des pêcheurs 510 km

La côte Atlantique portugaise, hors des sentiers battus pour un décor à la fois rural et médiéval. © SDP

Jusque tout récemment, cette route reliant Lisbonne à Faro était réservée aux vététistes. Mais depuis 2019, la Rota Vicentina a été complètement repensée pour tous les types de vélos. Sportifs confirmés, débutants ou familles trouveront largement leur bonheur sur cet itinéraire divisé en cinq étapes d'environ 100 km chacune, ou en dix demi-étapes d'environ 50 km - à vous de voir. Les indications des services d'hébergement "bike friendly" et les structures d'appui dédiées au vélo ne manquent pas. Le tracé, lui, s'échappe en grande partie des routes au trafic dense, ce qui permet non seulement d'éviter le stress, mais aussi de profiter sereinement de décors de toute beauté le long de la côte, tout en effectuant de longues incursions à l'intérieur du pays hors des circuits touristiques traditionnels.

DANEMARK - Hygge sur deux roues 820 km

Un parcours varié, verdoyant et insolite: bienvenue au Danemark. © SDP

On l'appelle N8 car elle a la forme d'un... huit, reliant d'est en ouest le Danemark méridional, et se croisant dans la ville historique de Svendborg. La véloroute de la mer Baltique, de son vrai nom, n'a rien d'ordinaire. Composée de quatorze étapes, elle offre plus de 800 km de pédalage, ce qui en fait tout simplement la plus longue piste cyclable du royaume. Sillonnant l'archipel danois d'île en île via des ponts et des ferries, traversant des paysages d'un calme absolu, effleurant des plages de sable blanc, croisant des églises, des châteaux et des manoirs d'un blanc somptueux, elle est la meilleure manière d'apprivoiser l'art de vivre à la danoise... et d'en prendre plein les yeux.

AUTRICHE - Au fil de l'Inn 520 km

Parcourir les Alpes sans franchir de cols vertigineux, c'est possible. C'est ce que propose la piste cyclable de l'Inntal, qui nécessite dix à douze jours de coups de pédale. Elle commence dans les Grisons suisses, traverse le Tyrol autrichien jusqu'à Kufstein, puis pénètre en Bavière et revient en Haute-Autriche, tout en restant fidèle à l'Inn, jolie rivière dont les tons bleu et vert trahissent l'origine glaciaire. Hormis quelques côtes en début de parcours, l'itinéraire suit fidèlement les berges de l'eau tout en dévoilant différents profils du paysage alpin. La diversité du parcours, sur pistes cyclables pour l'essentiel, fait toute sa richesse, entre les régions peu fréquentées et les vieilles villes...

Vous avez dit label? Traverser l'Europe en mode durable, de façon sûre et à son rythme, c'est tout à fait réalisable, et même de plus en plus. Au total, on dénombre déjà 45.000 km de véloroutes, mais l'objectif est d'atteindre rapidement les 70.000 km. Il existe aujourd'hui 16 EuroVélo-routes terminées ou en cours de construction, numérotées de 1 à 19. Les itinéraires Est-Ouest portent un chiffre pair et les Nord-Sud un chiffre impair (les routes 14, 16 et 18 n'existent pas encore... mais elles arrivent!). Notons que pour obtenir ce label, chaque tracé doit au moins s'étendre sur 1.000 km et traverser un minimum de deux pays. Plus d'infos: fr.eurovelo.com

