Les amateurs de voyage en camping cars viennet de désigner les meilleurs emplacements en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Allemagne, en Espagne et en Italie. Voici leurs endroits préférés

Selon les amateurs de camping-cars, les meilleurs endroits ci-dessous sont les meilleurs pour passer des vacances dans son propre pays et dans cinq autres pays européens.

Ces prix sont décernés par Campercontact, l'une des plus grandes plateformes européennes de camping-car.

Pour la Belgique, c'est le camping De Bonterieà Dixmude qui a été choisi par les adeptes du camping car. Ce camping situé en Flandre occidentale obtient un score de 4,77/ 5, le plus élevé de Campercontact.

Sur le parc de la Bonterie, le camping-car jouxte la prairie où paissent les vaches laitières. L'endroit est aussi le point de départ idéal pour des excursions à pied et à vélo vers les réserves naturelles voisines mais aussi vers la mer. Appréciés aussi, les produits régionaux et les sympathiques propriétaires du lieu, Wouter et Ilse Bonte-Hindryckx, qui se réjouissent de ce succès : "Cela peut sembler cliché, mais nous ne nous y attendions pas du tout. Nous n'avons nous-mêmes jamais voyagé en camping-car. Parce qu''évidemment, on ne quitte pas une ferme laitière aussi simplement. Alors pour nous, c'est un nouveau monde auquel nous avons accès".

La deuxième place des endroits les plus appéciés en Belgique revient au camping Smart Ijs. Situé dans la Wingene flamande, il trouve sa place sur le podium pour la troisième année consécutive, et obtient une moyenne de 4,62.

La troisième place va au camping 't Meikensbos à Dentergem en Flandre occidentale, qui obtient un score de 4,58/5.

Les lauréats dans cinq autres pays européens

Pays-Bas : le Dorpscamping Gemertin Gemert, dans le Brabant septentrional

Allemagne : le Ferienhof de Slaaphoeve à Emlicheim, en Basse-Saxe

France : le Camping Verte Rive à Cromary, en Bourgogne

Italie : le Camping Venezia à Venise, en Vénétie

Espagne : le Parc de camping Atalaia à Foz, en Galice

À propos de ce classement La Belgique compte plus de 460 emplacements de camping-car répertoriés sur le site web de Campercontact. Pour avoir une chance de remporter ce prix, l'emplacement de camping-car doit avoir fait l'objet d'au moins quinze évaluations sur la plateforme au cours de l'année précédant la présentation (2020). L'emplacement de camping qui obtient la meilleure moyenne remporte le prix et peut porter le titre de "Camping-car de l'année" pendant un an. L'influence de covid-19 sur un pays, une région ou un camping-car n'est pas prise en compte dans le choix des emplacements de nuit gagnants.

