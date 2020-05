Les parcs d'attractions et les zoos néerlandais vont bientôt rouvrir leurs portes. C'est ce que rapporte le Club van Elf, l'association de plus grands parcs d'attractions de jour.

Chaque attraction déterminera l'heure d'ouverture exacte, en concertation avec la sécurité locale de la région. "Les day rides savent elles-mêmes quand elles sont prêtes et elles coordonnent cela avec les autorités compétentes", déclare Kees Klesman, directeur du Club van Elf.

Ses membres travaillent selon le protocole Safe Together. Les parcs d'attractions tels que Walibi, Duinrell, Slagharen et Efteling ont élaboré des directives pour l'utilisation des montagnes russes afin que les visiteurs et les employés puissent garder une distance de 1,5 mètre entre eux.

Dans les zoos tels que Artis, Burgers' Zoo, Blijdorp et Ouwehands Dierenpark, les présentations n'auront lieu que si les règles de distance peuvent être respectées.

Dans les musées tels que le musée Van Gogh, le Musée néerlandais de plein air, le Musée ferroviaire et le musée Het Scheepvaartmuseum, il n'y a pas de visites de groupe.

Le Wildlands Adventure Zoo d'Emmen a été le premier à annoncer qu'il rouvrira ses portes le 25 mai. Efteling a annoncé sa réouverture au public pour le 20 mai.

A l'intérieur du parc, les groupes d'une même famille devront respecter 1,5 mètre de distance avec les autres groupes. Il y aura plusieurs points centraux de désinfection et les supports, comme les poignées de porte, seront régulièrement nettoyés. Le parc indique qu'il réfléchira encore la semaine prochaine à rendre ses attractions les moins sensibles au virus. "Mais en aucun cas, il ne sera question de plexiglas", a affirmé un porte-parole.

Les visiteurs sont tenus de réserver leurs billets en ligne par date, pour éviter toute déception car les parcs ne pourront pas accueillir autant de visiteurs qu'en temps normal.

Les musées quant à eux pourraient rouvrir le 1er juin, a annoncé la semaine passée le cabinet néerlandais.

En Allemagne, Europa-Park rouvrira le 29 mai.

