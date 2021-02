Les parcs naturels nationaux les plus appréciés en Europe (en images)

L'Europe compte plus de 500 parcs nationaux. Dans quel pays les parcs nationaux sont-ils les plus appréciés? Tripadvisor a analysé les commentaires et autres notes pour l'évaluer. Voici ce qu'il en ressort.

