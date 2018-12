Les plus beaux villages de Wallonie en mode terroir

Fagnolle, Chassepierre, Mélin, Celles, Soiron... Ces lieux photogéniques se réunissent aujourd'hui sous un même toit : une exposition présentant des photos et des objets qui racontent des histoires, mais qui propose aussi des animations ajoutant la touche " terroir ".

Ainsi, samedi 15 décembre, le sommelier Eric Boschman fera humer et tester quelques flacons wallons qui en jettent. Et le 12 janvier prochain, le chef Julien Lapraille cuisinera le(s) goût(s) de l'Ardenne. Plein les yeux et plein la bouche : en voilà une expo qui sent bon.

Pour réserver l'atelier, gratuit, du samedi 12 janvier 2019, rendez-vous sur Découverte des saveurs de l'Ardenne