Les plus belles photos d'oiseaux de l'année (finalistes)

On connait les finalistes du concours de la plus belle photo d'oiseau de l'année. Parmi plus de 22 000 magnifiques photos, le jury a choisi les finalistes. Les voici.

Dans un parc de la capitale tchèque, Prague, un jeune colvert chasse une mouche. © Bird Photographer of the Year 2021 © Zden?k Jakl