En quête d'évasion? Voici nos découvertes et bons plans afin de bourlinguer l'esprit avisé, même de loin. Cette semaine, le palmarès d'un splendide concours de photos... voyageuses.

Ode brumeuse

Le concours Travel Photographer of the Year, qui récompense depuis 2003 les plus belles photos de voyage, a dévoilé le nom des lauréats qui, malgré les aléas de l'année écoulée, ont réussi à immortaliser des recoins fascinants de notre planète. C'est le cas du grand vainqueur Vladimir Alekseev, qui s'est distingué parmi 25.000 images issues de 147 pay...

Le concours Travel Photographer of the Year, qui récompense depuis 2003 les plus belles photos de voyage, a dévoilé le nom des lauréats qui, malgré les aléas de l'année écoulée, ont réussi à immortaliser des recoins fascinants de notre planète. C'est le cas du grand vainqueur Vladimir Alekseev, qui s'est distingué parmi 25.000 images issues de 147 pays, grâce à un portfolio aux ambiances lumineuses, sauvages et intrigantes. Bijou parmi d'autres: ce fascinant phénomène naturel capturé au Groenland, où le brouillard embaume littéralement un iceberg... L'atmosphère est tout aussi poétique sur cette photo du... Belge Eddy Verloes, distingué dans la catégorie "People of the World". Extrait de sa série Losing Our Minds, le cliché a été pris sur la côte en pleine tempête, alors qu'une famille juive ultra- orthodoxe profitait d'un moment de liberté sur la plage, au début de la crise sanitaire. "Quand je l'ai vue, je me suis mis à la photographier d'une main tremblante, impressionné par les mouvements qui formaient un étrange jeu d'ombres. Cela m'a rappelé le fameux "instant décisif" cher à Henri Cartier- Bresson, l'un de mes photographes préférés." Direction le Viêt Nam et sa capitale de Hanoï pour comprendre à quel point le photographe britannique Paul Sansome a dû faire preuve de patience afin de shooter ce motard dont le pot d'échappement semble déverser des fleurs dans l'air. On ne dirait pas, mais la scène provient d'un carrefour très fréquenté où la circulation a gêné le photographe durant une bonne heure avant que le miracle ne se produise. Cela devant une toile de fond qui n'est autre que la plus grande mosaïque en céramique du monde...