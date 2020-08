Les plus belles plages européennes

Katrien Huysentruyt Journaliste

Maintenant que les vacances sur des plages exotiques sont un rêve lointain et qu'à la côte belge on préfère ne pas voir venir les vacanciers, nous pourrions nous rafraîchir chez nos voisins du sud. Entre vastes plages de sable fin, criques cachées, l'eau aigue-marine de la Méditerranée ou les vagues de l'océan Atlantique : le sud de l'Europe possède certaines des plus belles plages du monde. Des endroits magiques où il fait tranquille en ce moment. Voici cinquante des plus beaux endroits d'Europe où déposer votre serviette de plage.

. © Getty