Les temps forts sportifs de votre hiver dans les Alpes du Sud

L'alpinisme est comme son nom l'indique, une pratique née à la fin du 19e siècle dans les Alpes. Depuis l'avènement de cette discipline sportive consistant à l'ascension de monts et montagne, les cimes enneigées n'ont de cesse d'inspirer de nouvelles pratiques, parfois extrêmes ou de remettre au goût du jour des pratiques oubliées. Les pentes enneigées, l'altitude, la rudesse de l'environnement sont autant de facteurs propices au dépassement de soi, que vient compléter la beauté des paysages pour un parfait shoot d'adrénaline.

Bien entendu, les compétitions de glisse seront nombreuses durant l'hiver 2018-2019.

L'une des plus importantes sera sans doute la 2e édition de l'Outdoormix Winter Festival qui se tiendra à Vars du 20 au 27 janvier 2019. Durant toute une semaine, la station des hautes Alpes se fait capitale des sports outdoor. Ski, snowboard, VTT, kayak, slackline, snowscoot, parapente, ski de vitesse, toutes les disciplines dont la montagne constitue un décor exceptionnel seront réunies pour un cocktail à base d'adrénaline. Ajouté à cela des concerts et un esprit définitivement à la fête, et vous aurez une idée de ce qui vous attend fin janvier sur ces hauteurs.

Autre rendez-vous qui décoiffe, du 25 au 31 mars, toujours au sein de la station de la Forêt Blanche à Vars, les meilleurs skieurs de vitesse de la planète se donnent rendez-vous à l'occasion des Speed Masters. Leur objectif : battre le record du monde de vitesse à ski, actuellement de 254,958 km/h. Tout de même...

Pour le 30e anniversaire de son célèbre Derby, La Meije, sommet emblématique de l'histoire de l'alpinisme accueillera les amateurs de freeride, des fous de glisse et de grands espaces, du 3 au 5 avril pour "la course la plus grave de la planète", une épreuve de renommée internationale. Perchés à 3550 m d'altitude, ils seront près d'un millier de participants venus de plus de 20 pays pour descendre les vallons de la Meije, à ski, en snowboard, en télémark, en monoski ou sur tout autre engin glissant, en équipe, individuellement et déguisé.

Parmi les rendez-vous extrêmes, on peut aussi noter le Devo'Ice trail, trail blanc 100 % sur neige, le 13 janvier dans le Dévoluy, le Sky Mountain Fly, compétition de parachute unique en Europe mêlant épreuve d'atterrissage et ski, à Pra Loup, du 18 au 20 janvier, le Winter Trail des Orres le 2 mars ou les Risoul snowboard Days les samedi et dimanche 14 et 15 avril. Enfin, les 20 et 21 avril aux Orres, ce sera ski, VTT et paddle pour la Ride Cup. Et pour les plus jeunes, la 32e édition de la 1000 pattes, se tiendra les 6 et 7 avril, plus grand rassemblement de ce genre en France.

La montagne c'est aussi un cadre et de la glace. Et le Ice Climbing des Ecrins est là pour nous le rappeler. Du 17 au 20 janvier prochains, les grands noms de l'escalade de glaciers se retrouveront sur les cascades de glace d'exception situées aux portes des vallées du Fournel et de Freissinières, la Mecque de la discipline. Un rendez-vous aussi physique que spectaculaire.

La région fait aussi honneur à une discipline rétro, à savoir le télémark. On doit cette technique de ski, l'une des plus anciennes, à Sondre Norheim, menuisier originaire du compte de Telemark, en Norvège. Cet ensemble de techniques de ski nordique adapté au ski de descente avec talon libre (non fixé au ski), permettant d'exécuter des virages harmonieux autrement baptisés "virages télémark", qui s'effectue avec un fléchissement de la jambe intérieure. Cette technique, ou plutôt cet ensemble de techniques est l'objet de plusieurs compétitions dans les Alpes du Sud. Pra Loup abrite Coupe du monde de Telemark. Dans cette station, 160 compétiteurs venus d'une quinzaine de pays s'exerceront à cette technique durant trois jours, du 29 janvier au 1er février 2019. La station de la Grave La Meije consacre également un week-end à cette discipline les 13 et 14 avril

Mais si la montagne est associée aux exploits sportifs, ceux-ci ne sont pas forcément lies au ski. Des compétitions automobiles renommées trouvent dans la région un cadre parfait pour se dérouler.

Ainsi la 87e édition du prestigieux Rallye de Monte-Carlo prendra pour la première son départ non pas à Monte Carlo,comme le veut la tradition, mais à Gap, la capitale des Alpes du Sud - d'où est d'ailleurs originaire le tenant du titre Sébastien Ogier - le 24 janvier 2019. Une grande nouveauté pour une course qui a toujours pris son départ dans la ville d'où elle tient son nom. Le décor alpin abritera cette course d'autant plus prestigieuse qu'elle ouvre la saison 2019 de championnat du monde de la discipline. Du 24 au 27 janvier.

Fameuse course de rallye sur glace dont la première édition remonte déjà à 1990, le Trophée Andros sera accueilli par la station Isola 2000 les 11 et 12 janvier, puis Serre Chevalier les 19 et 20 janvier. Une compétition spectaculaire qui offre au public quelques courses qui ne le sont pas moins pendant deux jours où l'adrénaline coule à flots.