Les communes de la Côte belge ont mis au point un plan visant à garder sous contrôle l'afflux de touristes attendu cet été au littoral. Un réseau de caméras intelligentes surveillera l'affluence sur la digue et dans les centres-villes, écrit mercredi De Tijd.

Un contrat a été conclu entre le bureau de tourisme de Flandre occidentale Westtoer et l'entreprise brugeoise Citymesh.

L'objectif est de placer sur tout le littoral 250 caméras intelligentes. Ces caméras seront équipées d'un logiciel permettant de compter le nombre de personnes présentes dans différentes zones et de dresser une carte répertoriant l'affluence.

Les communes pourront ainsi mieux anticiper et gérer les flux de personnes dans le contexte de la lutte contre le coronavirus.

Un contrat a été conclu entre le bureau de tourisme de Flandre occidentale Westtoer et l'entreprise brugeoise Citymesh. L'objectif est de placer sur tout le littoral 250 caméras intelligentes. Ces caméras seront équipées d'un logiciel permettant de compter le nombre de personnes présentes dans différentes zones et de dresser une carte répertoriant l'affluence. Les communes pourront ainsi mieux anticiper et gérer les flux de personnes dans le contexte de la lutte contre le coronavirus.