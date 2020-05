L'entreprise volera sur une vingtaine de destinations dès la seconde moitié de juin, a confirmé un porte-parole de la compagnie aérienne allemande.

Il s'agit de vols depuis Francfort vers notamment Heraklion (Crète), Rhodes, Dubrovnik, Faro, Venise, Ibiza et Malaga.

Lufthansa reliera aussi Majorque plus souvent dès la mi-juin. Le gouvernement espagnol a fait savoir qu'il rouvrirait les frontières aux touristes étrangers en juillet.

Entre-temps, les négociations entre la compagnie et le gouvernement allemand à propos d'une aide d'Etat s'élevant en milliards se poursuit dimanche. Lufthansa est sous forte pression financière comme de nombreuses compagnies aériennes en raison de la crise sanitaire.

